heeft vertrouwen in het bereiken van Champions League-voetbal met Ajax. De doelman heeft in zijn eerste weken een goede indruk gekregen van zijn medespelers en spreekt van een ‘heel grote kans’ om tweede te worden in de Eredivisie. Dat is opvallend, want Ajax staat nu vierde en werd zaterdagavond in grote delen van de wedstrijd afgetroefd door NEC (1-1).

“Ik denk dat het talent dat in deze groep zit enorm is”, stelt Paes op de persconferentie na het gelijkspel. “Ik merk nu al, binnen twee weken bij Ajax, dat dingen drie stapjes beter gaan dan wat ik gewend ben. Daarom denk ik dat we een hele grote kans maken om tweede te worden. We zijn een jonge ploeg, dus we moeten goed observeren en goed leren wat er beter kan. Dat is eigenlijk waar het om draait.”

Vanuit de perszaal klinkt wat verbazing. Journalist Willem Vissers legt Paes voor: "Je zegt: wij hebben het meeste talent en komen het meest in aanmerking voor de tweede plek, maar een groot deel van de wedstrijd, terwijl Ajax thuis speelt, word je toch teruggedrongen door NEC. Dat is een vreemde situatie." Paes verbindt echter geen conclusies aan het krachtsverschil dat zichtbaar was in de Johan Cruijff ArenA. “Als je alle wedstrijden van NEC goed terugkijkt, bijvoorbeeld Feyenoord-uit en eigenlijk alle andere wedstrijden die ze spelen, zie je dat ze op een hele lastige manier spelen. Overal op het veld spelen ze één-op-één.”

"Als wij een goede dag hebben, denk ik dat we daaronderuit kunnen voetballen. Alleen vandaag was dat lastig. Dus respect voor NEC en de manier waarop zij spelen, heel aanvallend. Maar wij moeten goed kijken hoe we onder die druk uit kunnen voetballen”, weet Paes. “Of ze beter zijn dan wij? Wat wil je dat ik zeg? Ik ben overtuigd van mijn ploeg. Wij hebben heel veel talent. En ik ben ervan overtuigd dat als wij beter voor de dag komen, we een hele grote kans maken om tweede te worden.”

'Schoonheidsfoutjes' bij debuut

In een interview met ESPN blikte Paes terug op zijn debuut. De winteraankoop moest eerder dan verwacht in actie komen, omdat concurrent Vítezslav Jaros een ernstige knieblessure opliep. “Ik denk dat ik, door alle avonturen en reizen die ik heb meegemaakt, inmiddels wel wat ervaring heb opgebouwd. Die ervaring helpt om zo rustig mogelijk te blijven als je ineens voor de leeuwen wordt gegooid. Het is natuurlijk heel vervelend wat er gisteren met Fico is gebeurd. Dan weet je dat je klaar moet staan. Ik heb alles gegeven.”

De van FC Dallas overgekomen doelman, die op 11 oktober zijn laatste wedstrijd had gespeeld, geeft toe dat hij wat ‘schoonheidsfoutjes’ maakte aan de bal. “Het is een tijdje geleden dat ik gespeeld heb, dus stapje voor stapje wordt dat wel beter.”

In de strijd om de tweede plek is het voor Ajax (en NEC) te hopen dat Feyenoord zondag niet wint van Telstar. Anders wordt het gat vergroot tot vijf punten. Die wedstrijd begint om 20.00 uur in De Kuip.