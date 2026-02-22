Fred Grim heeft tekst en uitleg gegeven over de keuze om te bewaken door in de wedstrijd tussen Ajax en NEC (1-1). De thuisploeg oogde erg kwetsbaar in de lucht en Kaplan wist daar meermaals bijna van te profiteren.

Kaplan slaagde er zaterdag niet in om zijn eigenlijke werkgever Ajax pijn te doen, maar veel scheelde het niet. De verdediger van NEC kreeg drie goede kopkansen. Dat was mede te danken aan het gebrek aan lengte van Ajax: met zijn 1 meter 89 torende hij makkelijk boven zijn tegenstanders uit. Zeker omdat Ajax ervoor koos om Kaplan te laten bewaken door Fitz-Jim (1 meter 74).

Artikel gaat verder onder video

In de rust van de wedstrijd volgde in de studio van ESPN kritiek op die keuze. “Je kunt toch niet Fitz-Jim tegenover Kaplan zetten!", riep Marciano Vink uit. "Kaplan is daar de sterkste kopper en het scheelt bijna een halve meter. Dat weet Ajax zelf ook heel goed, dus ik begrijp die keuze totaal niet."

Grim werd na afloop gevraagd naar de ‘alertheid’ bij zijn ploeg en de bereidheid om duels te winnen. “Ik denk dat je doelt op de standaardsituaties en de corners. Daar moet je meedogenloos in zijn. Mensen willen blokken, naar de bal blijven kijken, niet omdraaien. Daar moet je duelkracht tonen. Mannelijker zijn”, vindt de interim-trainer.

Wat bewoog Grim tot de keuze voor Fitz-Jim als bewaker van Kaplan; overwoog hij een andere optie? “Natuurlijk denk je daarover na. Maar je weet ook dat er een tegenzet komt. Qua lengte en power kwamen wij tekort. Dan maak je bepaalde keuzes. Het is ook een compliment voor NEC dat zij juist die ruimtes opzoeken waar wij zonemensen hebben staan. Dan moeten onze spelers daar wel mannelijker in zijn, meer blokkeren en de duels aangaan. Je mag Kaplan daar niet zo makkelijk laten winnen.”

'Pittige wedstrijd'

Over het geheel sprak Grim van een 'pittige wedstrijd' voor zijn ploeg. "Daar moet ik eerlijk in zijn. We zijn niet echt aan ons eigen spel toegekomen. Dat had ook te maken met NEC, dat er bovenop zat: kort druk zetten, veel fysiek. Daar waren wij vandaag gewoon minder in."

"Daardoor zijn we gedurende de wedstrijd naar plan B gegaan. Dat is iets wat je vooraf natuurlijk bespreekt met je spelers", gaf hij aan. "We komen nog wel op 1-0 en krijgen vlak na rust een kans, die hun keeper in mijn ogen knap pakt. Maar daarna vond ik NEC gewoon mannelijk voetbal spelen. Fysiek sterker, makkelijker in de tweede ballen op het middenveld, betere keuzes in de duels."

"Natuurlijk moeten wij hier in de Arena drie punten pakken. Maar als je naar het wedstrijdbeeld kijkt, denk ik dat we vandaag met een punt tevreden mogen zijn", concludeerde de trainer van de nummer vier van de Eredivisie.