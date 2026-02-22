en kwamen zaterdag allebei te laat, voorafgaand aan de wedstrijd tussen PSV en sc Heerenveen (3-1). Het tweetal werd gestraft door trainer Robin Veldman met een plek op de bank bij Heerenveen. In gesprek met ESPN neemt Rivera verantwoordelijkheid en toont hij begrip voor de sanctie.

“We waren te laat bij de bespreking. Er is een regel en de trainer heeft ons daarom op de bank gezet”, beseft de 23-jarige Fransman. “Dat mag eigenlijk niet gebeuren, dus we bieden onze excuses aan. Zagaritis en ik delen een kamer, daarom zijn we allebei te laat gekomen. Zoals ik al zei: dat had niet mogen gebeuren.

Volgens Rivera was er sprake van een misverstand. “We dachten dat de meeting om kwart voor begon, maar het was om half. Daardoor waren we te laat. Er zijn gewoon regels. Dylan (Vente, red.) was aan het begin van het seizoen ook te laat en moest toen op de bank beginnen. Dus het is logisch dat dit de consequentie is.”

Het voorbeeld van Vente werd voorafgaand aan de wedstrijd ook aangehaald door Veldman. “Ik vind tegenover Dylan dat ik consequent moet zijn, maar ook tegenover de clubcultuur. De jongens die te laat kwamen, hebben hun excuses gemaakt. Hoe het kan dat ze te laat zijn gekomen, terwijl we in het hotel waren? Dat ik ga ze vragen. Ik sta ook vol onbegrip", zei Veldman.