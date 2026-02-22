Frans van Seumeren weet wat FC Utrecht moet verbeteren om een structurele stap richting de top vijf te zetten. De jeugdopleiding van de club moet meer talent produceren, vindt de grootaandeelhouder. Tegelijkertijd frustreert het Van Seumeren dat de beste spelers al snel worden weggehaald door grotere clubs.

In het programma Goedemorgen Eredivisie erkent Van Seumeren, de grootaandeelhouder van Utrecht, dat hij ‘ontzettend jaloers’ is op AZ. De jeugdopleiding in Alkmaar staat bekend als een van de beste ter wereld; vorig seizoen reikte AZ tot de halve finale van de UEFA Youth League, nadat het toernooi in 2023 nog werd gewonnen.

“Het liefst zou ik werken zoals AZ dat doet: met een sterke jeugdopleiding en een goede doorstroming van jeugd naar het eerste elftal”, erkent Van Seumeren. “Daar kijk ik echt naar.” De opmars van NEC dient minder als een voorbeeld. “Die club is anders. NEC is vooral de trainer, en de club is beperkt qua entourage en stadiongrootte. AZ is voor mij de voorbeeldclub. In principe zou ik graag op die manier willen werken.”

Sommige voorwaarden zijn voor Utrecht gunstiger dan AZ. “AZ zit in het noorden en heeft directe concurrentie van Ajax. Wij hebben die concurrentie ook, vooral als het gaat om jeugdspelers. We hebben de ellende dat al onze goede jeugdspelers de laatste jaren zijn weggehaald door Ajax of PSV. Daar word je helemaal gek van.”

De afgelopen tien jaar verlieten acht jeugdspelers de opleiding van FC Utrecht voor een directe instroom bij Ajax of PSV: Alvaro Henry, David Easmon, Mark Engel en Thiago van Gennip maakten de overstap naar Ajax, terwijl Mido Hamelynck, Elvic Mukena, Zayed Achetouane en Austyn Jones bij PSV instroomden.

Utrecht heeft ‘in ieder geval een betere jeugdopleiding’ nodig om te groeien naar het niveau van AZ, geeft Van Seumeren toe. “De afgelopen jaren is die niet goed genoeg geweest. Mark Otten, de trainer van Jong FC Utrecht, doet het goed. Het voetbal ziet er veelbelovend uit. Er komen vier spelers aan die de stap naar het eerste kunnen maken. Maar de jeugdopleiding moet veel beter.”

“De afgelopen tien jaar hebben we altijd in de top zeven gespeeld”, benadrukt de clubeigenaar evenwel. “We zijn geen club die naar beneden gaat; we blijven in de subtop hangen. Maar uiteindelijk moeten we een vaste topvijfclub worden. Qua begroting hebben wij de zesde begroting van de Eredivisie, dus minimaal moet je dan ook zesde worden.”

Van Seumeren over nieuwe trainer FC Utrecht

De taak voor de nieuwe trainer is dus helder. Het is voorlopig alleen nog de vraag wie Ron Jans gaat opvolgen. “Kies je voor een jonge trainer of ga je toch voor een ervaren trainer?”, vraagt ook Van Seumeren zich af. Aan tafel vallen de namen van Anthony Correia, Rick Kruys, Maurice Steijn en Danny Buijs. “Ik ga geen namen noemen, maar het zit wel redelijk in de juiste richting.”

Wat het beste is? “Ik twijfel zelf ook, natuurlijk.” Hans Kraay junior stelt vervolgens voor om Correia aan te stellen, met clubicoon Jan Wouters als rechterhand om hem ‘te behouden voor kleine misstappen die een trainer kan maken’. Van Seumeren noemt het een ‘leuk idee’. “Dit zou een van de ideeën kunnen zijn, maar daar laat ik me verder niet over uit.”