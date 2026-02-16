Live voetbal

Sneijder doet op Instagram dringende oproep voor geblesseerde zoon Jessey

Wesley Sneijder
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
16 februari 2026, 11:31

Wesley Sneijder heeft een dringende oproep geplaatst op Instagram voor zijn zoon Jessey Sneijder. De middenvelder van Jong FC Utrecht heeft op de training een gebroken neus opgelopen, dus zoekt zijn vader mee naar iemand die beschermende gezichtsmaskers kan maken.

De negentienjarige Sneijder debuteerde in december in het profvoetbal in een duel tussen Jong AZ en Jong FC Utrecht (1-4). De aanvallende middenvelder kwam tien minuten voor tijd binnen de lijnen. Sindsdien kwam Sneijder junior in nog twee duels in actie voor de beloftenploeg van de Domstedelingen.

Het talent heeft onlangs echter een vervelende blessure opgelopen. De middenvelder heeft namelijk zijn neus gebroken op de training. Om ervoor te zorgen dat zijn zoon nog wel kan voetballen, besloot vader Wesley in de pen te klimmen en een oproep op Instagram te plaatsen.

“Ik zou dit normaal gesproken nooit doen, maar m’n zoon heeft een gebroken neus opgelopen op de training”, schrijft de recordinternational van Oranje. “Nu ben ik op zoek naar iemand die gezichtsmaskers maakt om mee te kunnen voetballen.” De oud-prof benadrukt dat hij alleen serieuze berichten wil ontvangen.

Instagram-post Wesley Sneijder
© Instagram @wesleysneijder

1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.220 Reacties
980 Dagen lid
16.387 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Carnaval winkels hebben ze genoeg masker s

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

