Wesley Sneijder heeft een dringende oproep geplaatst op Instagram voor zijn zoon Jessey Sneijder. De middenvelder van Jong FC Utrecht heeft op de training een gebroken neus opgelopen, dus zoekt zijn vader mee naar iemand die beschermende gezichtsmaskers kan maken.

De negentienjarige Sneijder debuteerde in december in het profvoetbal in een duel tussen Jong AZ en Jong FC Utrecht (1-4). De aanvallende middenvelder kwam tien minuten voor tijd binnen de lijnen. Sindsdien kwam Sneijder junior in nog twee duels in actie voor de beloftenploeg van de Domstedelingen.

Artikel gaat verder onder video

Het talent heeft onlangs echter een vervelende blessure opgelopen. De middenvelder heeft namelijk zijn neus gebroken op de training. Om ervoor te zorgen dat zijn zoon nog wel kan voetballen, besloot vader Wesley in de pen te klimmen en een oproep op Instagram te plaatsen.

“Ik zou dit normaal gesproken nooit doen, maar m’n zoon heeft een gebroken neus opgelopen op de training”, schrijft de recordinternational van Oranje. “Nu ben ik op zoek naar iemand die gezichtsmaskers maakt om mee te kunnen voetballen.” De oud-prof benadrukt dat hij alleen serieuze berichten wil ontvangen.