Boskamp razend enthousiast over komst Sterling naar Feyenoord

Raheem Sterling
Foto: © Feyenoord ONE
16 februari 2026, 12:06

Jan Boskamp is enorm enthousiast over de komst van Raheem Sterling naar Feyenoord, zo laat hij weten in gesprek met Het Belang van Limburg. De Rotterdammers verrasten vorige week door de transfervrije komst van de 82-voudig Engels international aan te kondigen.

Sterling tekende afgelopen week een contract tot komende zomer bij Feyenoord. De vleugelspeler vertrok in januari transfervrij bij Chelsea, waar hij niet aan spelen toekwam. Zondag zat de vleugelspeler op de tribune toen Feyenoord met de nodige moeite van tien man van Go Ahead Eagles won (1-0). De Rotterdammers hopen dat hij volgende week zijn werkvergunning binnen heeft en in actie kan komen in de thuiswedstrijd tegen Telstar.

In zijn wekelijkse gesprek met Het Belang van Limburg krijgt Boskamp de vraag of zijn ‘cluppie’ voor de transfer van de week heeft gezorgd. “Dat kan je wel zeggen. Hij heeft misschien al een jaar bijna niet meer gevoetbald, maar het blijft wel een grote naam in het internationale voetbal.” Sterling maakte voor het laatst minuten in mei 2025, toen hij een uur speelde in het duel tussen Southampton en Arsenal (1-2). “Meer dan tachtig wedstrijden voor Engeland, dan ben je geen koekenbakker.”

Boskamp stelt zelfs dat de komst van Sterling ‘een van de grootste transfers van de laatste jaren in Nederland’ is. “Ook voor Sterling zelf natuurlijk”, grapt het Feyenoord-icoon. “Met Liverpool, Arsenal, Chelsea en Manchester City heeft hij al bij een paar aardige clubs gespeeld, maar nu gaat ie spelen voor de grootste club ter wereld. Niet te geloven hoe de carrière van die jongen maar in stijgende lijn blijft gaan!”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Raheem Sterling

Raheem Sterling
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
-
-
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
23
21
45
3
Ajax
23
16
42
4
NEC
22
19
41
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

