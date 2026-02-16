Jan Boskamp is enorm enthousiast over de komst van naar Feyenoord, zo laat hij weten in gesprek met Het Belang van Limburg. De Rotterdammers verrasten vorige week door de transfervrije komst van de 82-voudig Engels international aan te kondigen.

Sterling tekende afgelopen week een contract tot komende zomer bij Feyenoord. De vleugelspeler vertrok in januari transfervrij bij Chelsea, waar hij niet aan spelen toekwam. Zondag zat de vleugelspeler op de tribune toen Feyenoord met de nodige moeite van tien man van Go Ahead Eagles won (1-0). De Rotterdammers hopen dat hij volgende week zijn werkvergunning binnen heeft en in actie kan komen in de thuiswedstrijd tegen Telstar.

Artikel gaat verder onder video

In zijn wekelijkse gesprek met Het Belang van Limburg krijgt Boskamp de vraag of zijn ‘cluppie’ voor de transfer van de week heeft gezorgd. “Dat kan je wel zeggen. Hij heeft misschien al een jaar bijna niet meer gevoetbald, maar het blijft wel een grote naam in het internationale voetbal.” Sterling maakte voor het laatst minuten in mei 2025, toen hij een uur speelde in het duel tussen Southampton en Arsenal (1-2). “Meer dan tachtig wedstrijden voor Engeland, dan ben je geen koekenbakker.”

Boskamp stelt zelfs dat de komst van Sterling ‘een van de grootste transfers van de laatste jaren in Nederland’ is. “Ook voor Sterling zelf natuurlijk”, grapt het Feyenoord-icoon. “Met Liverpool, Arsenal, Chelsea en Manchester City heeft hij al bij een paar aardige clubs gespeeld, maar nu gaat ie spelen voor de grootste club ter wereld. Niet te geloven hoe de carrière van die jongen maar in stijgende lijn blijft gaan!”