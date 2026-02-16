was niet de aangewezen persoon om de beslissende penalty te nemen bij Feyenoord - Go Ahead Eagles (1-0). De Deen mocht uiteindelijk wel achter de bal gaan staan en schoot deze zonder twijfel binnen.

Feyenoord wist zondag met de nodige moeite af te rekenen met een tiental van Go Ahead Eagles. Lang leek het duel op een gelijkspel af te stevenen, maar in de blessuretijd viel de beslissing alsnog. Na een overtreding van Evert Linthorst op Tengstedt kende scheidsrechter Marc Nagtegaal een penalty toe. Het buitenkansje werd door de spits zelf benut.

Eigenlijk was de Deen niet de persoon die achter de bal zou gaan staan, zo liet aanvoerder Anis Hadj Moussa na de wedstrijd weten bij ESPN. “Nee, hij is niet de nummer één op de lijst. Normaal gesproken zou Ayase Ueda hem nemen, maar hij liet de bal aan Casper”, aldus de vleugelspeler.

Bij Dit was het Weekend wordt het penaltymoment ook besproken en stelt Karim El Ahmadi dat niet Ueda, maar Jakub Moder eerste keuze was. “Moder hoefde hem niet per se te nemen en toen hebben ze overlegd wie hem zou nemen”, voegde presentator Milan van Dongen daaraan toe.

Kenneth Perez noemt de actie van zijn landgenoot waaruit de penalty voortkwam slim. “Tengstedt is niet de allerbeste spits, maar hij heeft wel iets van slimmigheid. Hij tikt de bal even weg. Hij weet dat hij dan wordt geraakt door Linthorst. Het is duidelijk een penalty.” Ook is de analist enthousiast over de manier waarop de aanvaller de bal nam. “Ik vond die penalty zó goed ingeschoten. De bal gaat wel door het midden, maar met de juiste snelheid. Je moet ook rekening houden met het moment. De overtreding is net op hem gemaakt. Er is veel om hem te doen. Vorige week mocht hij niet spelen. Mensen zeggen dat hij niks meer voor de trainer wil doen. Ik vond het gewoon heel koeltjes”, besluit hij.