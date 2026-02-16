Dick Lukkien, de trainer van FC Groningen, acht rijp voor een stap hogerop. In de winter ketste een transfer naar Benfica af, terwijl ook Ajax met Resink in verband werd gebracht. Komende zomer lijkt een transfer van de 22-jarige middenvelder onafwendbaar. Theo Janssen ziet PSV als een mooie vervolgstap.

Lukkien vertelt bij Studio Voetbal dat Resink in de voorbije transferperiode met hem in gesprek wilde gaan. "Hij wilde dat Groningen in ieder geval zou luisteren, dus toen heb ik hem ook doorverwezen naar Frank van Mosselveld en Mo Allach (algemeen directeur en technisch directeur, red.). Uiteindelijk heeft Groningen gezegd dat hij niet te koop is. Dat vond hij jammer. Hij wilde weten of het überhaupt mogelijk zou kunnen zijn. Uiteindelijk heeft hij het als een volwaardig prof geaccepteerd en is hij gewoon doorgegaan."

Het contract van Resink loopt door tot medio 2028. Lukkien verwacht de nodige interesse. "Er zullen vast clubs voor hem komen. Ik denk dat hij een volgende stap aan kan, en dat hij daar eigenlijk wel aan toe is. Dat is misschien geen heel handige uitspraak als trainer, maar dat vond ik eigenlijk ook van Luciano Valente. Op een gegeven moment zijn spelers klaar voor een volgende stap en ik denk dat Stije dat eigenlijk ook is, en dat hij die stap misschien wel nodig heeft. Ik zou hem graag in Nederland een stap zien maken, maar dat is niet aan mij."

Volgens Rafael van der Vaart is het voor de ontwikkeling van Resink goed geweest dat hij niet direct te stap naar Portugal heeft gemaakt. “Hij zal het nu niet beseffen, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat hij niet naar Benfica is gegaan. Daar komt hij niet als grote meneer binnen. Ik zou hem aanraden om eerst een tussenstap te maken. Ik heb hem in de gaten gehouden toen hij aan Ajax werd gelinkt. Hij was toen heel goed. Hij heeft alles in zich. Maar ik denk dat Benfica nu even te hoog is.”

Collega-analist Theo Janssen ziet Resink wel een stap binnen Nederland maken. “Als je kijkt naar hoe hij speelt en hoe hij wil spelen, zou PSV geen gekke gedachte zijn. Ik denk dat hij daar perfect tussen zou passen. Naast Veerman zou hij perfect passen.”