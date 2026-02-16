De KNVB is ‘onverantwoord’ bezig geweest door het duel tussen Sparta Rotterdam en NEC niet op zondagochtend al af te gelasten, schrijft Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. Het duel op Het Kasteel werd zondagmiddag na zeven minuten definitief gestaakt wegens de hevige sneeuwval.

Zondag om 16.45 uur stond het duel tussen Sparta en NEC op het programma, maar na zeven minuten zette scheidsrechter Jannick van der Laan een streep door het duel. De wedstrijd wordt dinsdag om 20.00 uur hervat. “Vanwege het onbespeelbare, gevaarlijke veld en zeker ook door de sneeuwbuien, die soms aanwakkerden tot sneeuwstormen, was het onverantwoord om af te trappen. Maar Van der Laan zag dat alle lijnen op het veld zichtbaar waren en dus floot hij geheel volgens het KNVB-protocol voor het begin”, stelt Driessen. De verslaggever noemt het afgelasten dan ook de ‘enige juiste beslissing’ die de arbiter maakte in Rotterdam.

Al tijdens de warming-up beklaagden spelers zich erover dat er sneeuwvlokken in hun ogen vielen. “Pas toen arbiter Van der Laan na zeven minuten spelen constateerde dat de lijnen nauwelijks nog zichtbaar waren voor hem en de bal bijna niet rolde, greep hij in”, aldus Driessen. “De gezondheidsgevaren van het onbespeelbare sneeuwveld en de zware sneeuwval voor de spelers werden onderschat en verkeerd ingeschat. Vreemd dat de ter plaatse aanwezige Jan de Jong, Eredivisie CV-directeur en lid van het KNVB-competitiebestuur, niet vooraf ingreep.”

KNVB moet proactief ingrijpen

Volgens de chef voetbal van de krant had De Jong samen met KNVB-directeur Marianne van Leeuwen op zondagochtend al moeten ingrijpen. Sparta zou de bond hebben verzocht het duel naar 14.30 uur te verplaatsen. “Volgens de KNVB was dit onhaalbaar en de wedstrijd bij voorbaat schrappen was geen optie. Achteraf een foute inschatting.” Eerder deze winter handelde de KNVB wel proactief door duels te schrappen wegens het weer, dus noemt Driessen het ‘onbegrijpelijk’ dat hier niet eerder werd ingegrepen.

“Het betaald voetbal als amusementsindustrie dient rekening te houden met het publiek en de service te verlenen die daarbij hoort. Het is misschien vijf minuten leuk om naar twee elftallen te kijken die lopen te ploeteren in de sneeuw, maar dan is de aardigheid er wel van af”, schrijft Driessen. Nog belangrijker vindt hij de veiligheid van de supporters. “Het is onverantwoord om je bezoekers, die je klanten zijn en zo behandeld moeten worden, in gevaar te brengen door ze naar het stadion te laten komen of te laten vertrekken in zulke voorspelde winterse omstandigheden als zondag.”

Driessen heeft een heel duidelijke boodschap voor de bond: “In de toekomst mag van de KNVB worden geëist dat de bond in dit soort gevallen anticipeert en zich laat leiden door gezond verstand. Gezondheid voor bezoekers en spelers is belangrijker dan stringent vasthouden aan een competitieprogramma waarin voldoende alternatieve datums zijn om van een eerlijk verloop te blijven spreken.”