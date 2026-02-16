Live voetbal

Ramiz Zerrouki: 'Het heeft gedonderd in de kleedkamer, en terecht'

Ramiz Zerrouki Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
16 februari 2026, 05:55

Ramiz Zerrouki baalt als een stekker na het gelijkspel van FC Twente op bezoek bij laagvlieger Telstar. De Tukkers stelden, met name in een dramatische eerste helft, enorm teleur. Een onacceptabele vertoning, vond Zerrouki.

Ondanks dat FC Twente in de slotfase nog een punt uit het vuur wist te slepen in Velsen-Zuid, overheerste na afloop vooral chagrijn bij Zerrouki. “We hebben twee punten verloren. We komen hier om te winnen. We zitten er lekker in en dan is dit teleurstellend. Je wil omhoog kijken, maar met een gelijkspel schiet je niet veel op”, zegt hij in gesprek met ESPN-verslaggever Hans Kraay junior.

“Het begint bij het spelen van duels, de wil om iedere bal te willen winnen”, vervolgt Zerrouki. “Die wil was er gewoon niet. Ik vond dat Telstar in de eerste helft veel tweede ballen won. Dan zie je dat zij soms gevaarlijk kunnen worden.”

De Feyenoord-huurling zag in de rust dan ook een woedende John van den Brom: “Het heeft wel gedonderd in de kleedkamer, ja. Terecht. Op een heel duidelijke manier werd duidelijk gemaakt wat er beter moest. En als je dan het verschil ziet in de tweede helft, moet je je eigenlijk schamen dat je in de eerste helft zo’n vertoning levert.”

Telstar - Twente

Telstar
1 - 1
FC Twente
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Ramiz Zerrouki

Ramiz Zerrouki
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 27 jaar (26 mei 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
21
2
2024/2025
Feyenoord
22
1
2023/2024
Feyenoord
26
0
2022/2023
Twente
36
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Sparta
22
-7
36
6
AZ
23
2
36
7
Twente
23
12
35
8
Heerenveen
23
0
31
9
Groningen
23
0
31

