Ramiz Zerrouki: 'Het heeft gedonderd in de kleedkamer, en terecht'

baalt als een stekker na het gelijkspel van FC Twente op bezoek bij laagvlieger Telstar. De Tukkers stelden, met name in een dramatische eerste helft, enorm teleur. Een onacceptabele vertoning, vond Zerrouki.

Ondanks dat FC Twente in de slotfase nog een punt uit het vuur wist te slepen in Velsen-Zuid, overheerste na afloop vooral chagrijn bij Zerrouki. “We hebben twee punten verloren. We komen hier om te winnen. We zitten er lekker in en dan is dit teleurstellend. Je wil omhoog kijken, maar met een gelijkspel schiet je niet veel op”, zegt hij in gesprek met ESPN-verslaggever Hans Kraay junior.

“Het begint bij het spelen van duels, de wil om iedere bal te willen winnen”, vervolgt Zerrouki. “Die wil was er gewoon niet. Ik vond dat Telstar in de eerste helft veel tweede ballen won. Dan zie je dat zij soms gevaarlijk kunnen worden.”

De Feyenoord-huurling zag in de rust dan ook een woedende John van den Brom: “Het heeft wel gedonderd in de kleedkamer, ja. Terecht. Op een heel duidelijke manier werd duidelijk gemaakt wat er beter moest. En als je dan het verschil ziet in de tweede helft, moet je je eigenlijk schamen dat je in de eerste helft zo’n vertoning levert.”