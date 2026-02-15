Er is een nieuwe datum gevonden voor de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en NEC, die zondag werd gestaakt na 6 minuten en 56 seconden. De wedstrijd wordt dinsdag om 20.00 uur afgemaakt.
Scheidsrechter Jannick van der Laan zag zich genoodzaakt om de wedstrijd stop te zetten vanwege de enorme sneeuwval in Rotterdam. Die zorgde ervoor dat de lijnen na een paar minuten voetbal niet meer zichtbaar waren.
Dat het zou gaan sneeuwen, was al langer bekend. Vlak voor de aftrap barstte het echter écht los, waardoor er onder winterse omstandigheden begonnen moest worden aan het duel.
Niet alleen was voetballen uiterst lastig, ook de belijning van het veld was vrijwel verdwenen. “Dit heeft echt helemaal geen zin", reageerde commentator Vincent Schildkamp erover.
"Op deze manier konden we helaas niet voetballen", reageerde scheidsrechter Van der Laan op het staken van het duel: "We hebben het geprobeerd, maar het ging gewoon niet. Na zeven minuten kwamen de spelers er ook achter dat het niet te doen was."
Dinsdagavond wordt dus een nieuwe poging gedaan. Sparta laat weten dat de tickets geldig blijven. NEC schrijft: "Informatie over kaartverkoop volgt zo snel mogelijk."
Wat een belachelijke beslissing van de KNVB om deze wedstrijd op deze tijd te laten beginnen, het was al ff bekend dat er sneeuw zou komen en Sparta heeft zeld gevraagd om vroeger te spelen. Maar nee, de weermannen in Zeist wisten het beter en weigerden, wat een afgang, nou heb ik het schaatsen ook nog gemist.
