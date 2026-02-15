Valentijn Driessen vindt het besluit van Feyenoord om een kort trainingskamp in België te beleggen ‘niet netjes’. Zondag maakte trainer Robin van Persie bekend dat zijn ploeg volgende week afreist naar België, met name omdat daar kan meetrainen met de selectie.

Omdat Sterling geen werkvergunning heeft, mag hij in Nederland niet meetrainen. Feyenoord vond een creatieve oplossing en gaat ‘anderhalve dag à twee dagen naar het buitenland’, zei Van Persie na de 1-0 zege op Go Ahead Eagles. “Daar gaan we trainen. Eén van de redenen is dat Raheem kan meetrainen in teamverband. Hij mag dan trainen omdat het niet op Nederlands grondgebied is.”

De situatie rond de werkvergunning van Sterling is echter niet de enige reden om kortstondig uit te wijken naar het buitenland, zo geeft Van Persie aan. "Het is ook een mooie kans om te werken aan onze teamcultuur, gesprekken te voeren met elkaar en leuke dingen te doen. Dat is het, meer ook niet."

Journalist Valentijn Driessen van De Telegraaf is kritisch. “Eerlijk gezegd vind ik het gewoon niet netjes. Het is het ontduiken van de wet. En dat mag”, zegt de chef voetbal van de krant. “Eigenlijk mag het niet, maar in België zijn ze allemaal wat makkelijker dan in Nederland. Hier zou je gelijk een controleur op je dak hebben, omdat ze dat weten. Misschien ook wel omdat het een Ajax-supporter is.”

“Ik vraag me af: is dat nodig? Om op die manier Sterling maar aan zijn minuten op het trainingsveld te laten komen? Ik vind het niet helemaal kies, moet ik eerlijk zeggen”, aldus Driessen.