Feyenoord belegt trainingskamp zodat Sterling tóch kan meetrainen

Sterling op de tribune bij Feyenoord - Go Ahead
Foto: © Imago
15 februari 2026, 16:06   Bijgewerkt: 18:12

Feyenoord zal komende week een kort trainingskamp in het buitenland gaan beleggen, zo bevestigt trainer Robin van Persie op de persconferentie na de benauwde 1-0 zege op Go Ahead Eagles. Door de grens over te steken kan Raheem Sterling tóch voor het eerst met zijn nieuwe ploeggenoten op het trainingsveld staan.

Afgelopen donderdag verraste Feyenoord vriend en vijand door Sterling (31) als nieuwe aanwinst te presenteren. De Engelsman was jarenlang succesvol bij clubs als Liverpool en Manchester City, maar kon transfervrij worden ingelijfd nadat Chelsea zijn contract eerder deze winter had ontbonden. Tegen Go Ahead zat Sterling nog niet bij de selectie, omdat zijn werkvergunning nog niet rond is. De Engelsman woonde het duel in De Kuip wel bij, in aanwezigheid van een aantal ploeggenoten.

Op de persconferentie na het duel met Go Ahead wordt Van Persie gevraagd naar het trainingskamp dat voor komende week op het programma staat. "Nou, zo zou ik het niet per se willen noemen", bagatelliseert de trainer. "Maar we gaan anderhalve dag à twee dagen naar het buitenland. Niet zo ver hoor, we gaan niet naar Mexico. Daar gaan we trainen. Eén van de redenen is dat Raheem kan meetrainen in teamverband." Op een vraag van AD-verslaggever Mikos Gouka verduidelijkt Van Persie later: "Klopt, hij mag dan trainen omdat het niet op Nederlands grondgebied is. Dat is correct."

De situatie rond de werkvergunning van Sterling is echter niet de enige reden om kortstondig uit te wijken naar het buitenland, zo geeft Van Persie aan. "Het is ook een mooie kans om te werken aan onze teamcultuur, gesprekken te voeren met elkaar en leuke dingen te doen. Dat is het, meer ook niet." Van Persie deed het idee voor een mini-trainingskamp op in zijn nadagen als speler, toen hij teruggekeerd was bij Feyenoord. "Ik heb dit jaren geleden onder Gio (Giovanni van Bronckhorst, red.), die was toen trainer, een aantal weken voor de bekerfinale gedaan. Dat was toen in Marbella. Dat heb ik toen als prettig ervaren, dat gaan we nu weer doen", legt de trainer uit. Feyenoord won de bekerfinale in kwestie met 0-3 van AZ. Van Persie tekende die dag zelf voor de tweede treffer.

