Jari de Busser is zwaar teleurgesteld in scheidsrechter Marc Nagtegaal. De Belgische doelman van Go Ahead Eagles voelt zich benadeeld na de 1-0 nederlaag van de Deventer club in De Kuip.

Nagtegaal speelde zondagmiddag een hoofdrol in de wedstrijd tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles. De arbiter uit Hendrik Ido Ambacht deelde na ruim een kwartier spelen een directe rode kaart uit aan Go Ahead Eagles-aanvaller Thibo Baeten. Vervolgens gaf Nagtegaal in de slotfase van de wedstrijd een strafschop aan Feyenoord, nadat Casper Tengstedt geraakt werd door Evert Linthorst.

Artikel gaat verder onder video

"Er zou wel licht contact zijn geweest, maar de scheidsrechter pakt zijn moment om te fluiten", reageert De Busser bij de NOS op dat penaltymoment: "Zo voelt dat. Hij floot niet in ons voordeel. Dan gebeurt er zoiets en heb je al het gevoel dat hij dit gaat doen. Je moet leven met de gevolgen, maar het is wel heel frustrerend."

'Het leek twaalf tegen tien'

De doelman spaart de scheidsrechter niet. “Ik ben normaal gesproken niet iemand die graag arbiters afkraakt, maar vandaag voelde het niet prettig om deze scheidsrechter tegen te hebben. Het leek soms alsof we tegen twaalf man speelden. Feyenoord mocht veel, wij mochten weinig. Dat maakt me echt kwaad.”

Ook de trainer van Go Ahead Eagles, Melvin Boel, had flinke kritiek op arbiter Nagtegaal: "Over de hele wedstrijd gezien is de scheids vandaag heel discutabel", zei hij bij ESPN. "Overtredingen bij ons wel plus een gele kaart, maar bij Feyenoord is het niks. Het was gewoon heel, heel, heel matig. De arbitrage was heel warrig."