Dit is precies het 'ballieritme' van Mokio waar Ajax-fans naar smachten

haalde zaterdagavond een ongekend hoog niveau voor Ajax, in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (4-1). De zeventienjarige middenvelder liet weer eens zien dat zijn plafond eveneens hoog ligt.

Mokio was normaal gesproken geen basisspeler geweest op Valentijnsdag, maar mocht door de griepklachten van Youri Regeer toch in de basis starten, en wel op de veelbesproken nummer-zes-positie. In de afgelopen transferperiode zocht Ajax met man en macht naar een speler voor die plek, een type-Henderson, een rots in de branding, maar moest het uiteindelijk zonder nieuwe controlerende middenvelder doen. Of ja, Oleksandr Zinchenko, jarenlang speler van Manchester City en Arsenal geweest en nu in Amsterdam te bewonderen, kan daar eventueel uit de voeten.

De Oekraïner werd eveneens in de basis geposteerd door Fred Grim, als linksback welteverstaan, maar zijn debuut bij Ajax eindigde in een nachtmerrie. Na een ongelukkig moment met Dimitrios Limnios in de eerste vijf minuten van de wedstrijd moest hij de strijd al staken. Geblesseerd van het veld af. De voormalige speler van PSV stond nog op de trap van de Johan Cruijff ArenA, of Mokio had het openingsdoelpunt al gemaakt. Owen Wijndal, de vervanger van Zinchenko, kopte een afgeslagen bal richting de vijandelijke zestien, waar Kasper Dolberg breed legde op Mokio. De Belg schoot door de voeten van Luuk Koopmans tegen de netten aan: 1-0. Trainer Grim krijgt nog een knuffel voor het getoonde vertrouwen.

© Imago

Rayane Bounida verdubbelde na veertien minuten de score naar 2-0 en het had er alle schijn van dat Ajax een eenvoudig avondje tegemoet ging. Die zorgeloosheid kwam er ook bij de Ajacieden, maar daar was Mokio grotendeels verantwoordelijk voor. In de zestiende minuut ging Kaj Sierhuis namelijk een een-twee aan met Lance Duijverstijn, waarna de spits een-op-een met Vitezslav Jaros kwam te staan. In een uiterste poging om die kans te voorkomen, gooide Mokio zichzelf voor de bal. Risicovol, zo in de eigen zestien, maar het was net voldoende om oud-Ajacied Sierhuis onschadelijk te maken.

Mokio was dus de maker van de 1-0, maar voorkwam zelfstandig ook de 2-1 waarmee Fortuna weer in de wedstrijd had kunnen komen. Het geeft de veelzijdigheid van de nog jonge speler aan. En ook de rest van het duel was hij grandioos. De jonge Belg was overal op het veld te vinden, was precies in de passing, won de bal vaak terug en liet zich niet kennen in de duels. Ook leverde hij de assists op de 3-0. Dit is de Mokio waar alle Ajax-fans naar smachten. Mika Godts werd dan wel man van de wedstrijd, maar als het aan mij ligt, had die eer even goed naar Mokio kunnen gaan.

Nog niet zo lang geleden klaagde het talent nog over zijn 'ballieritme' en hij heeft dit seizoen ook lang niet altijd een voldoende gehaald, maar zaterdagavond herinnerde hij ons weer aan de speler die hij kan zijn. Nu moet hij consistent worden. Maar mogelijk vergeten we ook wel dat hij slechts 17 jaar is. Spelers die op die leeftijd al elke week pieken, zijn de uitzondering op de regel. Geef dit talent dus wat tijd, een contract dat langer dan tot 2027 reikt en dan gaat Ajax nog veel plezier aan hem beleven.