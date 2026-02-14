Een nieuwe mogelijkheid dient zich aan voor Anis Hadj Moussa. Waar Olympique Marseille al maanden hengelt naar de handtekening van de aanvaller van Feyenoord, lonkt nu ook de Bundesliga als mogelijke bestemming. Dat schrijft de Franse website MediaFoot.
Hadj Moussa is een vaste waarde bij Feyenoord en was dit seizoen al goed voor 9 doelpunten en 5 assists in 29 officiële wedstrijden. Met het WK in zicht kiest hij voor stabiliteit en speeltijd, waardoor hij de avances uit Zuid-Frankrijk afsloeg.
Volgens Franse bronnen had Olympique de Marseille al plannen klaarliggen om komende zomer opnieuw een poging te doen. Maar de voorkeur van Hadj Moussa zou inmiddels bij Duitsland liggen. Meerdere Bundesliga-clubs zouden concreet werk maken van zijn komst. Dat perspectief zou hem meer aanspreken dan een overstap naar de Ligue 1.
Voor Marseille is dat een gevoelige tik. In Frankrijk werd Hadj Moussa al voorzichtig vergeleken met landgenoot Riyad Mahrez en werd hij gezien als mogelijke opvolger van Mason Greenwood, die mogelijk bezig is aan zijn laatste seizoen bij Marseille. Maar de interne onrust bij de Franse club, mede na het vertrek van trainer Roberto De Zerbi eerder deze week, lijkt potentiële aanwinsten juist af te schrikken.
