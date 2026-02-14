In de winterse transferperiode was een nieuwe ‘nummer zes’ een van de topprioriteiten van Ajax, maar toch kwam die er niet. kreeg er geen nieuwe concurrent bij en heeft zijn basisplaats behouden. Wel sprak Regeer daags na de sluiting van de transfermarkt met trainer Fred Grim over zijn situatie.

In een interview met ESPN zegt Regeer dat hij de constante geruchtenstroom ‘niet heel moeilijk’ vond. “Natuurlijk heb je te dealen met iedereen die iets schrijft en een mening heeft, maar die heb je volgens mij altijd in de voetbalwereld”, weet de 22-jarige middenvelder. “Maar als je niet te veel leest, krijg je er ook niet heel veel van mee."

Artikel gaat verder onder video

Ook vanuit zijn directe omgeving hoort hij niet veel. “Iedereen weet hoe ik erin sta, ik krijg ook niet veel toegestuurd. Af en toe krijg je wel wat mee natuurlijk, ik weet dat er wel twintig namen voorbij zijn gekomen, maar uiteindelijk is er niemand gekomen.”

Nieuwe leider bij Ajax

Regeer snapt dat Ajax op zoek was naar een leiderstype. “Maar dan hoop je ook wel dat het niet op jouw positie is. Ik kan er wel veel van vinden, maar het is niet mijn beslissing. Ik zou ook nog op een andere plek op het middenveld kunnen spelen of eventueel in de verdediging.” Hij denkt zelf wel een leider te kunnen zijn. “Het zit wel in me, van jongs af aan. Nu moet ik het op een ander podium en in een andere selectie laten zien dan in de jeugd.”

Een dag na de sluiting van de transfermarkt, ofwel vorige week woensdag, had Regeer een gesprek met Grim. “Daarin heb ik mijn gevoelens geuit en hij heeft gezegd hoe hij erin staat. Het was een goed gesprek, maar die heb ik vaker met de trainer. Mijn ontwikkeling gaat met ups en down. De trainer heeft altijd veel vertrouwen in mij uitgesproken, zowel voor als na de transferperiode. Hij benadert ook wat beter moet en daar word je alleen maar sterker van.”