Voor Feyenoord staat zondag in De Kuip het duel met Go Ahead Eagles op het programma. Door schorsingen en blessureleed moet trainer Robin van Persie aan meerdere linies. De overwinning op FC Utrecht van vorig weekend gaf lucht, maar richting de ontmoeting met Go Ahead is de personele situatie allesbehalve ideaal.

Timon Wellenreuther en Luciano Valente ontbreken door een schorsing na hun vijfde gele kaart van het seizoen. Daarmee verliest Feyenoord zowel zijn aanvoerder onder de lat als een vaste kracht op het middenveld. En dat terwijl de ziekenboeg al weken gevuld is met onder anderen Givairo Read, Gernot Trauner en Thomas Beelen. Ook Shaqueel van Persie en Malcolm Jeng zijn niet beschikbaar. Gijs Smal en Jordan Bos kampen met lichte klachten, al lijkt Bos inzetbaar. De transfervrije aanwinst Raheem Sterling heeft nog geen werkvergunning.

Benda voor het eerst onder de lat

Door de schorsing van Wellenreuther moet Van Persie een nieuwe doelman aanwijzen. Met het vertrek van Justin Bijlow resteert er feitelijk één serieuze optie: Steven Benda. Van Persie liet op de persconferentie al weten dat de winteraanwinst zijn debuut zal maken.

Achterin wordt vermoedelijk gekozen voor Mats Deijl als rechtsback, met Tsuyoshi Watanabe en Anel Ahmedhodzic centraal. Jordan Bos lijkt, ondanks lichte pijntjes, aan de aftrap te verschijnen als linksback.

Op het middenveld schuift Jakub Moder door naar de plek van Valente. De Pool is terug van blessure en liet zich tegen FC Utrecht al gelden met een assist op Oussama Targhalline. Laatstgenoemde start opnieuw als controleur, terwijl Sem Steijn de rol van aanvallende middenvelder invult. Van Persie zal hopen dat Steijn ook zonder bal zijn defensieve discipline bewaart.

Ueda blijft vraagteken in aanval

De grootste onzekerheid zit voorin. Tegen Utrecht zat Ayase Ueda niet bij de selectie; voor zondag staat er een vraagteken achter zijn naam. "Het gaat wel wat beter met hem, maar om daar iets definitiefs over te zeggen is nog te vroeg. We gaan morgen trainen, maar we moeten afwachten. Rond de wedstrijd weten we meer", zei Van Pesie vrijdag.

Op de flanken lijkt Leo Sauer terug te keren in de basis. De Slowaak begon tegen FC Utrecht nog op de bank, maar krijgt vermoedelijk het vertrouwen vanaf links. Anis Hadj Moussa, ondanks terugkerende kleine pijntjes, start naar verwachting op rechts.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen Go Ahead Eagles: Benda; Deijl, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Targhalline, Moder, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.