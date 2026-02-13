Live voetbal 10

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie moet sleutelen door schorsingen

Robin van Persie in De Kuip
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
13 februari 2026, 18:55

Voor Feyenoord staat zondag in De Kuip het duel met Go Ahead Eagles op het programma. Door schorsingen en blessureleed moet trainer Robin van Persie aan meerdere linies. De overwinning op FC Utrecht van vorig weekend gaf lucht, maar richting de ontmoeting met Go Ahead is de personele situatie allesbehalve ideaal.

Timon Wellenreuther en Luciano Valente ontbreken door een schorsing na hun vijfde gele kaart van het seizoen. Daarmee verliest Feyenoord zowel zijn aanvoerder onder de lat als een vaste kracht op het middenveld. En dat terwijl de ziekenboeg al weken gevuld is met onder anderen Givairo Read, Gernot Trauner en Thomas Beelen. Ook Shaqueel van Persie en Malcolm Jeng zijn niet beschikbaar. Gijs Smal en Jordan Bos kampen met lichte klachten, al lijkt Bos inzetbaar. De transfervrije aanwinst Raheem Sterling heeft nog geen werkvergunning.

Benda voor het eerst onder de lat

Artikel gaat verder onder video

Door de schorsing van Wellenreuther moet Van Persie een nieuwe doelman aanwijzen. Met het vertrek van Justin Bijlow resteert er feitelijk één serieuze optie: Steven Benda. Van Persie liet op de persconferentie al weten dat de winteraanwinst zijn debuut zal maken.

Achterin wordt vermoedelijk gekozen voor Mats Deijl als rechtsback, met Tsuyoshi Watanabe en Anel Ahmedhodzic centraal. Jordan Bos lijkt, ondanks lichte pijntjes, aan de aftrap te verschijnen als linksback.

Op het middenveld schuift Jakub Moder door naar de plek van Valente. De Pool is terug van blessure en liet zich tegen FC Utrecht al gelden met een assist op Oussama Targhalline. Laatstgenoemde start opnieuw als controleur, terwijl Sem Steijn de rol van aanvallende middenvelder invult. Van Persie zal hopen dat Steijn ook zonder bal zijn defensieve discipline bewaart.

Ueda blijft vraagteken in aanval

De grootste onzekerheid zit voorin. Tegen Utrecht zat Ayase Ueda niet bij de selectie; voor zondag staat er een vraagteken achter zijn naam. "Het gaat wel wat beter met hem, maar om daar iets definitiefs over te zeggen is nog te vroeg. We gaan morgen trainen, maar we moeten afwachten. Rond de wedstrijd weten we meer", zei Van Pesie vrijdag.

Op de flanken lijkt Leo Sauer terug te keren in de basis. De Slowaak begon tegen FC Utrecht nog op de bank, maar krijgt vermoedelijk het vertrouwen vanaf links. Anis Hadj Moussa, ondanks terugkerende kleine pijntjes, start naar verwachting op rechts.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen Go Ahead Eagles: Benda; Deijl, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Targhalline, Moder, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.

Wat verwacht je van Feyenoord - Go Ahead Eagles?

Laden...
93 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raheem Sterling

Duizelingwekkende cijfers: het salaris dat Feyenoord-aanwinst Sterling achterlaat

  • Gisteren, 18:29
  • Gisteren, 18:29
  • 10
Raheem Sterling Chelsea

Feyenoord stunt met komst Raheem Sterling: 'Dit is natuurlijk fantastisch'

  • Gisteren, 17:35
  • Gisteren, 17:35
  • 11
Bas Nijhuis te gast bij Vandaag Inside

Nijhuis fel op Van Hooijdonk na kritiek op VAR-moment

  • di 10 februari, 10:56
  • 10 feb. 10:56
  • 7
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Go Ahead

Feyenoord
12:15
Go Ahead Eagles
1,40
5,20
8,00
Wordt gespeeld op 15 feb. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
22
40
59
2
Feyenoord
22
20
42
3
NEC
22
19
41
4
Ajax
22
13
39
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel