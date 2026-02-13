Live voetbal 1

Ajax beloont opmars van Rayane Bounida met nieuw contractvoorstel

Ajax-speler Rayane Bounida
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
13 februari 2026, 16:56

Ajax is achter de schermen bezig om de toekomst van Rayane Bounida veilig te stellen. Volgens Voetbal International heeft de club de negentienjarige middenvelder een nieuw contractvoorstel gedaan. De Amsterdammers willen zijn huidige verbintenis openbreken en verlengen, ondanks dat die nog doorloopt tot medio 2028.

De club ziet hoe Bounida zich dit seizoen nadrukkelijk manifesteert binnen de A-selectie. Sinds afgelopen zomer behoort hij structureel tot het eerste elftal en onder trainer Fred Grim kreeg hij meerdere keren het vertrouwen in de basis. Die sportieve groei vertaalt zich nu in een financiële en contractuele herwaardering.

Artikel gaat verder onder video

Bounida kwam in 2022 over van Anderlecht en tekende vorig jaar nog een aangepaste overeenkomst, afgestemd op de toenmalige financiële situatie in Amsterdam. Inmiddels is zijn status veranderd. In totaal speelde hij dit seizoen 28 officiële wedstrijden, waarvan tien voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. In het eerste elftal leverde hij één doelpunt en acht assists af.

Ajax wacht op verjaardag Mokio

Ook Jorthy Mokio staat hoog op de prioriteitenlijst. Ajax wil met hem eveneens langer door, maar wacht tot hij eind februari achttien wordt. Vanaf dat moment kan de club hem voor een langere periode dan drie jaar vastleggen. Dat was vanaf het begin al de bedoeling, zo schrijft Voetbal International.

De speler zelf zou openstaan voor een langer verblijf in Amsterdam. Het is nu aan technisch adviseur Jordi Cruijff om ook de familie te overtuigen van het perspectief bij Ajax. De club wil zo snel mogelijk duidelijkheid en bouwt ondertussen gestaag verder aan een kern voor de toekomst.

➡️ Meer over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
John Heitinga en Thomas Frank op de bank bij Tottenham Hotspur - West Ham United

Deense krant brengt Thomas Frank in verband met Ajax

  • Gisteren, 13:59
  • Gisteren, 13:59
  • 6
Johan Derksen en Jordi Cruijff

Derksen spuwt gal: ‘Cruijff laat een bloedspoor achter bij Ajax'

  • Gisteren, 10:51
  • Gisteren, 10:51
  • 6
Willem Weijs

AD: 'Jong Ajax-staf met stomheid geslagen door mededeling Cruijff'

  • di 10 februari, 22:18
  • 10 feb. 22:18
  • 8
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Rayane Bounida

Rayane Bounida
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 19 jaar (3 mrt. 2006)
Positie: AM (C), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
12
0
2025/2026
Jong Ajax
10
2
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
19
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
22
20
42
3
NEC
22
19
41
4
Ajax
22
13
39
5
Sparta
22
-7
36
6
Twente
22
12
34

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel