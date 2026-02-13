Ajax is achter de schermen bezig om de toekomst van veilig te stellen. Volgens Voetbal International heeft de club de negentienjarige middenvelder een nieuw contractvoorstel gedaan. De Amsterdammers willen zijn huidige verbintenis openbreken en verlengen, ondanks dat die nog doorloopt tot medio 2028.

De club ziet hoe Bounida zich dit seizoen nadrukkelijk manifesteert binnen de A-selectie. Sinds afgelopen zomer behoort hij structureel tot het eerste elftal en onder trainer Fred Grim kreeg hij meerdere keren het vertrouwen in de basis. Die sportieve groei vertaalt zich nu in een financiële en contractuele herwaardering.

Bounida kwam in 2022 over van Anderlecht en tekende vorig jaar nog een aangepaste overeenkomst, afgestemd op de toenmalige financiële situatie in Amsterdam. Inmiddels is zijn status veranderd. In totaal speelde hij dit seizoen 28 officiële wedstrijden, waarvan tien voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. In het eerste elftal leverde hij één doelpunt en acht assists af.

Ajax wacht op verjaardag Mokio

Ook Jorthy Mokio staat hoog op de prioriteitenlijst. Ajax wil met hem eveneens langer door, maar wacht tot hij eind februari achttien wordt. Vanaf dat moment kan de club hem voor een langere periode dan drie jaar vastleggen. Dat was vanaf het begin al de bedoeling, zo schrijft Voetbal International.

De speler zelf zou openstaan voor een langer verblijf in Amsterdam. Het is nu aan technisch adviseur Jordi Cruijff om ook de familie te overtuigen van het perspectief bij Ajax. De club wil zo snel mogelijk duidelijkheid en bouwt ondertussen gestaag verder aan een kern voor de toekomst.