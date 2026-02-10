Live voetbal

AD: 'Jong Ajax-staf met stomheid geslagen door mededeling Cruijff'

Willem Weijs
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
10 februari 2026, 22:18

Het Algemeen Dagblad is met een opvallende onthulling gekomen over het ontslag van Jong Ajax-trainer Willem Weijs en de aanstelling van diens opvolger Óscar García. Volgens de krant zou de technische staf ‘met stomheid geslagen’ zijn na de mededelingen die de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff eerder die dag deed.

Cruijff, die op 1 februari officieel begon aan zijn nieuwe functie bij Ajax, liet volgens het AD ‘een eerste storm door De Toekomst razen’. Weijs werd de laan uitgestuurd bij Jong Ajax vanwege teleurstellende resultaten; de beloftenploeg staat momenteel laatste in de Keuken Kampioen Divisie. Nog voordat de oefenmeester zijn koffers had kunnen inpakken, stond zijn opvolger al voor de deur.

Artikel gaat verder onder video

Johan Inan, Ajax-clubwatcher namens het AD, doet verslag van de gesprekken die Cruijff had gepland met stafleden van Jong Ajax. “Zij vermoedden dat ze voor het eerst zouden kennismaken met Cruijff”, aldus de journalist. Het gesprek bleek echter een heel ander doel te hebben. “Eerst kreeg Willem Weijs in een zeer kort gesprek met Cruijff én Beuker te horen dat hij niet langer hoofdtrainer was van Jong Ajax.”

Jong Ajax-staf met stomheid geslagen door Jordi Cruijff

Niet alleen Weijs kreeg te horen dat hij moest vertrekken bij Jong Ajax, ook zijn stafleden werden getroffen. “Na Weijs kregen assistent Rick Verhage, keeperstrainer Stefan Postma en fysiektrainer Dave Louiszoon te horen dat zij een andere functie zouden krijgen, dan wel in een rol achter hun opvolger. Dat was eerder een mededeling dan een gesprek”, zo valt te lezen.

Die boodschap is niet goed ontvangen, weet Inan. “De trainers zijn met stomheid geslagen. Ja, Jong Ajax staat stijf onderaan, maar het elftal heeft lange tijd in dienst gestaan van de hoofdmacht en de O19-lichting (Youth League)”, schrijft de goed ingevoerde clubwatcher. Daarbij noemt hij ook het overlijden van de vriendin van Jong Ajax-speler Mark Verkuijl als verzwarende omstandigheid.

➡️ Meer over Jong Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Theo Janssen

Janssen hard voor Ajax-directie: 'Hebben het de afgelopen jaren helemaal verkloot'

  • Gisteren, 11:57
  • Gisteren, 11:57
  • 10
Bas Nijhuis te gast bij Vandaag Inside

Nijhuis fel op Van Hooijdonk na kritiek op VAR-moment

  • Gisteren, 10:56
  • Gisteren, 10:56
  • 6
Wout Weghorst Wouter Goes Valentijn Driessen

Wout Weghorst afschuwelijk uitgescholden door Wouter Goes volgens Valentijn Driessen

  • ma 9 februari, 22:57
  • 9 feb. 22:57
  • 11
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.060 Reacties
1.233 Dagen lid
5.583 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Je staat laatste in de KKD en 24 punten achter Jong PSV. Hoe heb je dit als technische staf niet aan zien komen?

JMP
72 Reacties
918 Dagen lid
365 Likes
JMP
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

De keuze voor die Spaanse coach mag vreemd zijn, maar de huidige staf van Jong Ajax is wel de láátste die hierover mogen piepen. Kom zeg, die laten echt een rávage achter .

Vrij Dag
691 Reacties
632 Dagen lid
1.031 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En zo doe je dat. Geen ouwe wijven club, geen commissie die een sub commissie benoemt en vervolgens komt het ergens in een la onderin terecht. Een cultuur van praten en nog eens praten. het is 5 voor 12. Rigoreus schoon schip maken bij de basis Trouwens de oude JC deed hetzelfde met een andere trainer, wiens naam ik uit respect niet zal noemen. JC zei dat deze man zelf te lui was om te gapen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.060 Reacties
1.233 Dagen lid
5.583 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Je staat laatste in de KKD en 24 punten achter Jong PSV. Hoe heb je dit als technische staf niet aan zien komen?

JMP
72 Reacties
918 Dagen lid
365 Likes
JMP
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

De keuze voor die Spaanse coach mag vreemd zijn, maar de huidige staf van Jong Ajax is wel de láátste die hierover mogen piepen. Kom zeg, die laten echt een rávage achter .

Vrij Dag
691 Reacties
632 Dagen lid
1.031 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En zo doe je dat. Geen ouwe wijven club, geen commissie die een sub commissie benoemt en vervolgens komt het ergens in een la onderin terecht. Een cultuur van praten en nog eens praten. het is 5 voor 12. Rigoreus schoon schip maken bij de basis Trouwens de oude JC deed hetzelfde met een andere trainer, wiens naam ik uit respect niet zal noemen. JC zei dat deze man zelf te lui was om te gapen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Willem Weijs

Willem Weijs
Functie: Coach
Leeftijd: 38 jaar (19 feb. 1987)

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
25
33
56
2
Cambuur
23
24
50
3
Jong PSV
26
6
43
4
De Graafschap
26
9
42
5
Almere
25
12
39

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel