Het Algemeen Dagblad is met een opvallende onthulling gekomen over het ontslag van Jong Ajax-trainer Willem Weijs en de aanstelling van diens opvolger Óscar García. Volgens de krant zou de technische staf ‘met stomheid geslagen’ zijn na de mededelingen die de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff eerder die dag deed.

Cruijff, die op 1 februari officieel begon aan zijn nieuwe functie bij Ajax, liet volgens het AD ‘een eerste storm door De Toekomst razen’. Weijs werd de laan uitgestuurd bij Jong Ajax vanwege teleurstellende resultaten; de beloftenploeg staat momenteel laatste in de Keuken Kampioen Divisie. Nog voordat de oefenmeester zijn koffers had kunnen inpakken, stond zijn opvolger al voor de deur.

Johan Inan, Ajax-clubwatcher namens het AD, doet verslag van de gesprekken die Cruijff had gepland met stafleden van Jong Ajax. “Zij vermoedden dat ze voor het eerst zouden kennismaken met Cruijff”, aldus de journalist. Het gesprek bleek echter een heel ander doel te hebben. “Eerst kreeg Willem Weijs in een zeer kort gesprek met Cruijff én Beuker te horen dat hij niet langer hoofdtrainer was van Jong Ajax.”

Jong Ajax-staf met stomheid geslagen door Jordi Cruijff

Niet alleen Weijs kreeg te horen dat hij moest vertrekken bij Jong Ajax, ook zijn stafleden werden getroffen. “Na Weijs kregen assistent Rick Verhage, keeperstrainer Stefan Postma en fysiektrainer Dave Louiszoon te horen dat zij een andere functie zouden krijgen, dan wel in een rol achter hun opvolger. Dat was eerder een mededeling dan een gesprek”, zo valt te lezen.

Die boodschap is niet goed ontvangen, weet Inan. “De trainers zijn met stomheid geslagen. Ja, Jong Ajax staat stijf onderaan, maar het elftal heeft lange tijd in dienst gestaan van de hoofdmacht en de O19-lichting (Youth League)”, schrijft de goed ingevoerde clubwatcher. Daarbij noemt hij ook het overlijden van de vriendin van Jong Ajax-speler Mark Verkuijl als verzwarende omstandigheid.