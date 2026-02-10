Live voetbal

Willem van Hanegem: 'Valente had bij FC Groningen moeten blijven'

Willem van Hanegem: ‘Valente had bij FC Groningen moeten blijven’
10 februari 2026

Willem van Hanegem heeft laten weten dat hij Luciano Valente (22) liever nog een jaar bij FC Groningen had gezien. Volgens De Kromme had de Trots van het Noorden met de smaakmaker in de gelederen dit seizoen zomaar in de bovenste regionen van de Eredivisie kunnen eindigen. Hoewel de middenvelder inmiddels een vaste waarde is bij Feyenoord, vraagt Van Hanegem zich af wat er mogelijk was geweest als hij nog een jaar in de Euroborg was gebleven.

Valente maakte in de zomer van 2025 de overstap naar Rotterdam en is daar in korte tijd uitgegroeid tot een onbetwiste basisspeler. De middenvelder, die inmiddels ook zijn debuut voor het Nederlands elftal heeft gemaakt, draagt sinds kort het rugnummer 10 in De Kuip. Ondanks zijn succesvolle start bij de huidige nummer twee van de ranglijst, denkt Van Hanegem dat zijn aanwezigheid bij Groningen voor een enorme sportieve impuls had kunnen zorgen.

Van Hanegem zag grote mogelijkheden voor Groningen

In de podcast VP's Willem & Wessel spreekt Van Hanegem lovende woorden over de kwaliteiten van Valente in het shirt van Feyenoord. "Wat ik in het begin heb gezien van Valente... Dat was echt geweldig. Hij had alleen nog een jaar langer bij FC Groningen moeten blijven. Dat had ik wel willen zien", valt hij met de deur in huis.

Die suggestie vraagt om uitleg bij collega Wessel Penning. "Die spelers van FC Groningen zijn allemaal vrienden van elkaar. Dan denk ik dat ze zomaar bij de bovenste ploegen hadden kunnen eindigen", zo stelt Van Hanegem.

