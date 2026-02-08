FC Utrecht is flink benadeeld in de wedstrijd tegen Feyenoord. Dat stelt Leonne Stentler in haar analyse voor de NOS. De analist is van mening dat scheidsrechter Martin van den Kerkhof de ploeg van Ron Jans onterecht een rode kaart heeft gegeven.

Van den Kerkhof baarde in de 78e minuut van het duel tussen FC Utrecht en Feyenoord (0-1) opzien door Miguel Rodríguez met een rode kaart van het veld te sturen. De aanvaller van de Domstedelingen kreeg zijn tweede gele kaart, nadat hij volgens de scheidsrechter een schwalbe zou hebben gemaakt na een duel met Jordan Bos.

Dat Van den Kerkhof in die situatie een schwalbe zag, zorgt voor grote verbazing bij Stentler. “Dit was een cruciaal moment in de tweede helft, die veel beter was van FC Utrecht. Deze straf vind ik veel te zwaar. Er is gewoon contact”, aldus de analist, die zelfs niet uitsluit dat FC Utrecht een strafschop had moeten krijgen.

Daar is volgens Stentler echter niet genoeg bewijs voor. “Het is jammer dat er geen goede herhaling vanuit een andere hoek te zien is, waardoor we niet kunnen beoordelen of het een penalty is. Maar een tweede gele kaart is in ieder geval te zwaar. Er is wel degelijk contact. FC Utrecht wordt hiermee zwaar gedupeerd.”

Bekijk hieronder de beelden van het discutabele moment: