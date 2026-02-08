Live voetbal

Leonne Stentler vindt dat FC Utrecht door arbitrage benadeeld is tegen Feyenoord

Leonne Stentler
Foto: © NOS
8 februari 2026, 21:06   Bijgewerkt: 21:43

FC Utrecht is flink benadeeld in de wedstrijd tegen Feyenoord. Dat stelt Leonne Stentler in haar analyse voor de NOS. De analist is van mening dat scheidsrechter Martin van den Kerkhof de ploeg van Ron Jans onterecht een rode kaart heeft gegeven.

Van den Kerkhof baarde in de 78e minuut van het duel tussen FC Utrecht en Feyenoord (0-1) opzien door Miguel Rodríguez met een rode kaart van het veld te sturen. De aanvaller van de Domstedelingen kreeg zijn tweede gele kaart, nadat hij volgens de scheidsrechter een schwalbe zou hebben gemaakt na een duel met Jordan Bos.

Dat Van den Kerkhof in die situatie een schwalbe zag, zorgt voor grote verbazing bij Stentler. “Dit was een cruciaal moment in de tweede helft, die veel beter was van FC Utrecht. Deze straf vind ik veel te zwaar. Er is gewoon contact”, aldus de analist, die zelfs niet uitsluit dat FC Utrecht een strafschop had moeten krijgen.

Daar is volgens Stentler echter niet genoeg bewijs voor. “Het is jammer dat er geen goede herhaling vanuit een andere hoek te zien is, waardoor we niet kunnen beoordelen of het een penalty is. Maar een tweede gele kaart is in ieder geval te zwaar. Er is wel degelijk contact. FC Utrecht wordt hiermee zwaar gedupeerd.”

Bekijk hieronder de beelden van het discutabele moment:

Anis Hadj Moussa

'Anis Hadj Moussa tóch fit voor Utrecht - Feyenoord'

Valentijn Driessen maakt gehakt van transferbeleid Ajax en Feyenoord

Valentijn Driessen maakt gehakt van transferbeleid Ajax en Feyenoord

Robin van Persie

Feyenoord met nooit eerder vertoonde opstelling tegen Real Betis

Veluwe
77 Reacties
109 Dagen lid
108 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Ja, deze opmerkingen kun je verwachten als vrouwen over voetbal willen meepraten. Zij vond ook dat het doelpunt van AZ terecht was afgekeurd.

Martine
223 Reacties
367 Dagen lid
621 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Veluwe ondanks dat ik zelf Utrecht supportster ben, maar ook zelf heb gevoetbald, vind ik het een terechte gele kaart. Vrouwen hebben echt wel verstand van voetbal hoor. Vind ook dat het doelpunt van AZ nooit afgekeurd had mogen worden. Moeilijk zo om te winnen tegen 12 man + VAR

0laf
1.106 Reacties
1.231 Dagen lid
5.565 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Schwalbe is geel, ook als je al een kaart hebt. Hij laat bewust zijn been hangen om het contact af te wachten.

VARcheck
152 Reacties
226 Dagen lid
65 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Oneens Leonne. In dit geval zag ik ook een ‘schwalbe’. Terechte 2e gele kaart.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Utrecht - Feyenoord

FC Utrecht
0 - 1
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

