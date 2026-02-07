Voor is de wedstrijd tegen Napoli ontzettend zuur geëindigd. De doelman van Genoa, die afgelopen winterse transferperiode overkwam van Feyenoord, werd in de 95ste minuut gepasseerd vanaf de penaltystip. Het pijnlijke is dat de Nederlander de goede hoek koos, de bal nog aanraakte, maar alsnog geklopt werd.

Bijlow stond zaterdagavond voor de derde keer onder de lat bij Genoa in de wedstrijd tegen Napoli. De Italiaanse club startte het duel uitstekend en stond na een penalty van Roeslan Malinovskyi al na drie minuten op voorsprong. Na twintig minuten ging het echter helemaal mis voor de ploeg van Bijlow, die binnen twee minuten twee keer werd gepasseerd, door Rasmus Højlund en Scott McTominay.

Artikel gaat verder onder video

Genoa vocht zich terug en kwam vlak voor het uur op gelijke hoogte via Lorenzo Colombo. Na 76 minuten kwam een resultaat dichterbij voor de middenmoter uit de Serie A, toen Juan Jesus met rood van het veld werd gestuurd. Tóch liep het duel uit op een zeperd, omdat Napoli in de allerlaatste minuut een penalty kreeg toegewezen.

Højlund meldde zich oog in oog met Bijlow. De spits koos voor de rechterhoek, de kant waar ook Bijlow heen ging. Hoewel de Deense aanvaller de strafschop matig inschoot, ging de bal onder de oud-Feyenoord-keeper door. Bijlow zat nog aan de bal, maar kon een treffer in de slotminuut van de wedstrijd niet voorkomen. Zodoende verliest de keeper uit Rotterdam zijn derde duel bij Genoa, net als zijn tweede duel (tegen Lazio).

Bekijk hier de beelden via Ziggo Sport.