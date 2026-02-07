FC Volendam heeft zaterdagavond drie belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. Op bezoek bij PEC Zwolle zorgde Brandley Kuwas in de blessuretijd voor de overwinning: 1-2. Na afloop ontstond er een opmerkelijk tafereel met de supporters van PEC en Volendam-aanvoerder , die een slok bier nam uit een op het veld gegooide beker.

Door een vroege goal van Tristan Gooijer leek Zwolle op weg naar (weer) een mooie avond in eigen huis, maar Volendam rechtte al in de eerste helft de rug. Een treffer van Robin van Cruijsen zorgde voor de verdiende gelijkmaker. In het eerste bedrijf ontsnapte PEC nog een keer, toen Ozan Kökçü de binnenkant van de paal raakte.

Artikel gaat verder onder video

In de slotseconden gingen de bezoekers uit Volendam alsnog met de zege aan de haal. Nadat Koen Kostons een kans liet liggen namens PEC, kon de promovendus omschakelen via Kuwas. De (gelegenheids)spits van Volendam bleef rustig en zorgde voor de winnende goal in minuut 91. Door de overwinning zet de ploeg van Rick Kruys – die zaterdag ontbrak wegens ziekte – een belangrijke stap in de degradatiestrijd. Het verschil met nummer achttien NAC is nu vijf punten. Nummer zeventien Telstar heeft evenveel punten, maar komt zondag nog in actie tegen Go Ahead Eagles.

Amevor drinkt slok bier op het veld

Na het laatste fluitsignaal werd het nog even onvriendelijk tussen beide ploegen. Op beelden van ESPN is te zien hoe Amevor enkele bekers bier naar zich toe geslingerd krijgt vanuit de harde kern van PEC. Op die beelden is niet vast te stellen wat zich daarvoor afspeelde tussen Amevor en de supporters.

De aanvoerder van Volendam raapt een van de bekers op en neemt er een slokje uit. Ryan Thomas lijkt hier niet van gediend en gaat de confrontatie aan met Amevor, waarna Kayne van Oevelen de middenvelder van PEC moet tegenhouden.