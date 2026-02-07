Live voetbal 4

Controverse om 1-0 van Fortuna: 'Alex Bos is een grove schande, donkerrood!'

Alex Bos helpt Mohamed Ihattaren
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
7 februari 2026, 22:44

Alex Bos en Erwin Blank zijn zaterdagavond fors in de fout gegaan tijdens de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam. De scheidsrechter en videoscheidsrechter (VAR) van dienst zagen een overduidelijke overtreding van Iván Márquez op Tobias Lauritsen over het hoofd, waarna de Limburgers ook nog eens de openingstreffer maakten.

In de 44ste minuut werd Lauritsen aangespeeld door Lushendry Martis, maar werd hij vervolgens hard geraakt door Márquez. De Deense spits van Sparta bleef geblesseerd liggen, maar het spel ging verder. In de aanval die daarop volgde maakte uitgerekend Lance Duijvestijn de openingstreffer. De middenvelder, die door Fortuna wordt gehuurd van Sparta, vierde zijn treffer uitbundig.

Artikel gaat verder onder video

Dat de goal uiteindelijk bleef staan, is uiterst opmerkelijk. Op herhalingen is duidelijk te zien hoe Lauritsen hard onderuit wordt geschoffeld door Márquez. Het moment leek te worden beoordeeld, maar veranderde uiteindelijk niets aan de beslissing: de goal bleef staan. De overtreding werd gemaakt in minuut 43.04, de goal viel in 43.40.

Voetbalfans vinden dat het doelpunt afgekeurd had moeten worden, omdat de overtreding volgens hen goed was voor een rode kaart. Analist Anco Jansen vond ook dat Márquez van het veld afgestuurd had moeten worden. In de tweede helft haalde Lauritsen zijn gram, toen hij tekende voor de 1-1. Op X zijn de reacties in ieder geval eensgezind: Alex Bos en VAR Blank hebben wél een grove fout gemaakt.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Allard Lindhout en Robin van Persie

Kees Kwakman spreekt van onterechte rode kaart voor Feyenoord

  • zo 1 februari, 23:15
  • 1 feb. 23:15
  • 12
Robin van Persie

Rutger Vinke: 'Trammelant in Feyenoord-kleedkamer'

  • zo 1 februari, 21:28
  • 1 feb. 21:28
  • 7
PSV vs Feyenoord

Teruglezen: zo zorgde PSV voor een beschamende nederlaag van Feyenoord

  • zo 1 februari, 14:30
  • 1 feb. 14:30
  • 9
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Fortuna - Sparta

Fortuna Sittard
21:00
Sparta Rotterdam
Vandaag om 21:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Lance Duijvestijn

Lance Duijvestijn
Fortuna Sittard
Team: Fortuna
Leeftijd: 27 jaar (15 jan. 1999)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Fortuna
2
1
2024/2025
Excelsior
23
11
2023/2024
Almere
14
0
2022/2023
Almere
32
8

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
10
PEC
22
-14
26
11
Heerenveen
20
1
25
12
Fortuna
21
-5
25
13
Utrecht
20
3
24
14
Go Ahead
20
-3
22

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel