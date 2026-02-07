Alex Bos en Erwin Blank zijn zaterdagavond fors in de fout gegaan tijdens de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Sparta Rotterdam. De scheidsrechter en videoscheidsrechter (VAR) van dienst zagen een overduidelijke overtreding van Iván Márquez op over het hoofd, waarna de Limburgers ook nog eens de openingstreffer maakten.

In de 44ste minuut werd Lauritsen aangespeeld door Lushendry Martis, maar werd hij vervolgens hard geraakt door Márquez. De Deense spits van Sparta bleef geblesseerd liggen, maar het spel ging verder. In de aanval die daarop volgde maakte uitgerekend Lance Duijvestijn de openingstreffer. De middenvelder, die door Fortuna wordt gehuurd van Sparta, vierde zijn treffer uitbundig.

Dat de goal uiteindelijk bleef staan, is uiterst opmerkelijk. Op herhalingen is duidelijk te zien hoe Lauritsen hard onderuit wordt geschoffeld door Márquez. Het moment leek te worden beoordeeld, maar veranderde uiteindelijk niets aan de beslissing: de goal bleef staan. De overtreding werd gemaakt in minuut 43.04, de goal viel in 43.40.

Voetbalfans vinden dat het doelpunt afgekeurd had moeten worden, omdat de overtreding volgens hen goed was voor een rode kaart. Analist Anco Jansen vond ook dat Márquez van het veld afgestuurd had moeten worden. In de tweede helft haalde Lauritsen zijn gram, toen hij tekende voor de 1-1. Op X zijn de reacties in ieder geval eensgezind: Alex Bos en VAR Blank hebben wél een grove fout gemaakt.