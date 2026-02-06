De loting van de halve finales voor de Eurojackpot KNVB Beker zijn bekend. PSV mag zich opmaken voor een bezoek aan NEC, terwijl AZ Telstar ontvangt in eigen huis.

NEC-verdediger Bram Nuytinck verrichte de loting vrijdagmiddag in de studio van ESPN-programma De Voetbalkantine. De vier laatst overgebleven ploegen waren uiteraard bekend: AZ, NEC, PSV en Telstar.

AZ was de eerste ploeg die zich deze week plaatste voor de halve finale van het bekertoernooi: de Alkmaarders rekenden, na verlenging af met FC Twente (2-1). Op woensdag plaatsten NEC en PSV zich voor de laatste vier van de KNVB Beker, na zeges op FC Volendam (1-0) en sc Heerenveen (4-1). De laatste halvefinalist werd Telstar, dat verrassend afrekende met bekerhouder Go Ahead Eagles. De ploeg uit Velsen-Zuid was met 2-1 te sterk voor de ploeg uit Deventer.

Wanneer worden de halve finales gespeeld?

De twee wedstrijden in de halve finale worden afgewerkt op dinsdag 3, woensdag 4 of donderdag 5 maart. Zodra de loting bekend is zal de KNVB, in overleg met de clubs en de lokale driehoek van de thuisspelende verenigingen, het exacte schema bepalen.

Loting KNVB Beker:

AZ - Telstar

NEC - PSV