Loting halve finale KNVB Beker: AZ - Telstar, NEC - PSV

Bekerloting halve finale
Foto: © Realtimes
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
6 februari 2026, 17:34   Bijgewerkt: 17:41

De loting van de halve finales voor de Eurojackpot KNVB Beker zijn bekend. PSV mag zich opmaken voor een bezoek aan NEC, terwijl AZ Telstar ontvangt in eigen huis.

NEC-verdediger Bram Nuytinck verrichte de loting vrijdagmiddag in de studio van ESPN-programma De Voetbalkantine. De vier laatst overgebleven ploegen waren uiteraard bekend: AZ, NEC, PSV en Telstar.

AZ was de eerste ploeg die zich deze week plaatste voor de halve finale van het bekertoernooi: de Alkmaarders rekenden, na verlenging af met FC Twente (2-1). Op woensdag plaatsten NEC en PSV zich voor de laatste vier van de KNVB Beker, na zeges op FC Volendam (1-0) en sc Heerenveen (4-1). De laatste halvefinalist werd Telstar, dat verrassend afrekende met bekerhouder Go Ahead Eagles. De ploeg uit Velsen-Zuid was met 2-1 te sterk voor de ploeg uit Deventer.

Wanneer worden de halve finales gespeeld?

Artikel gaat verder onder video

De twee wedstrijden in de halve finale worden afgewerkt op dinsdag 3, woensdag 4 of donderdag 5 maart. Zodra de loting bekend is zal de KNVB, in overleg met de clubs en de lokale driehoek van de thuisspelende verenigingen, het exacte schema bepalen.

Loting KNVB Beker:

AZ - Telstar
NEC - PSV

➡️ Meer over de KNVB Beker

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
