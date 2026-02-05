Telstar heeft zich donderdagavond als vierde en laatste club geplaatst voor de halve finales van het toernooi om de KNVB Beker. De hekkensluiter van de Eredivisie was op eigen veld met 2-1 te sterk voor bekerhouder Go Ahead Eagles.

Bij Telstar was doelman Ronald Koeman junior nog niet voldoende hersteld van de blessure waarmee hij afgelopen weekend uitviel tegen PEC Zwolle (4-1 verlies). Zijn stand-in Daan Reiziger maakte daarom zijn basisdebuut in het elftal van trainer Anthony Correia. Ook Gerald Alders maakte voor het eerst zijn opwachting: Telstar nam de verdediger op Deadline Day op huurbasis over van Ajax. Bij Go Ahead begon Alfons Sampsted 'gewoon' in de basis. De IJslandse winteraanwinst kreeg afgelopen weekend bij zijn debuut, tegen FC Volendam (1-1), een rode kaart maar behield het vertrouwen van trainer Melvin Boel.

Artikel gaat verder onder video

Go Ahead kreeg de eerste grote kans van de avond. Aanvoerder Joris Kramer kreeg de bal vlakbij het doel van Reiziger plots voor zijn voeten, maar schoof hem net langs de verkeerde kant van de paal. Ook Jakob Breum kreeg een aardige mogelijkheid, maar Reiziger bracht prima redding op zijn inzet. Aan de overkant dacht Telstar na een dik halfuur op voorsprong te komen via Tyrese Noslin, maar omdat Sem van Duijn in de aanloop naar de treffer een overtreding zou hebben begaan op Giovanni van Zwam werd het doelpunt afgekeurd. Eagles-doelman Jari De Busser voorkwam even later met een goede redding een treffer van Soufiane Hetli, maar moest op slag van rust alsnog capituleren. Een voorzet van Noslin werd door diezelfde Hetli op zeer knappe wijze verlengd en vloog via de paal binnen: 1-0.

Twee goals in tien minuten

De Eagles maakten vlak na rust echter alweer gelijk - en dat gebeurde op enigszins curieuze wijze. Sampsted bleef na een afgeslagen aanval geblesseerd liggen buiten de zestien van Telstar, dat een counter inzette. Die werd echter onschadelijk gemaakt, waarna Victor Edvardsen diep werd gestuurd en Sampsted plots weer opstond. De back stond volledig vrij voor het doel en had weinig moeite om de voorzet van Edvardsen binnen te werken: 1-1. Lang hield het evenwicht niet stand, want amper vijf minuten later werd scheidsrechter Rob Dieperink naar het scherm geroepen door VAR Clay Ruperti en constateerde hij aldaar strafbaar hands van Van Zwam in eigen zestien. Strafschop voor Telstar dus. Jeff Hardeveld zette zich erachter en hield oog in oog met bewezen penaltykiller De Busser zijn zenuwen in bedwang en zo was de 2-1 een feit.

Telstar houdt stand

Boel greep daarop in en bracht met Ritchonell Margaret en later ook Finn Stokkers verse aanvallende krachten binnen de lijnen. Telstar hield de linies echter goed gesloten en loerde ondertussen op een countermogelijkheid om de marge te vergroten. Daartoe kwam onder meer debutant Jelani Seedorf, die dinsdag overkwam van Jong Sparta Rotterdam, binnen de lijnen. Hoewel de spanning naarmate de wedstrijd vorderde steeds verder toenam, bleven grote kansen aan beide kanten uit en dus bleef het bij 2-1 en staat Telstar voor het eerst sinds 1992 weer in de halve finale van het bekertoernooi. Go Ahead moet op zijn beurt prolongatie bekerprolongatie uit het hoofd zetten. Het elftal van Boel kan zich nu richten op het restant van de competitie en kan zich zondag al revancheren voor de uitschakeling, als Telstar op bezoek komt in Deventer.