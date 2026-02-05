Live voetbal

'Sunderland gaat voor vertrek Brobbey naar Fenerbahçe liggen'

Brian Brobbey van Sunderland
5 februari 2026, 21:36

Een opvallend transfergerucht rond Brian Brobbey doet de ronde in Turkije. Volgens de Turkse krant Sabah staat de spits van Sunderland nadrukkelijk op het lijstje van Fenerbahçe, dat hem ziet als serieuze kandidaat om de aanval te versterken richting het einde van de transferperiode. Transferjournalist Mounir Boualin van SoccerNews weet echter te melden dat Sunderland niet van plan is om mee te werken aan de transfer.

De Turkse transfermarkt sluit vrijdagavond en Fenerbahçe wil voor die deadline nog een extra spits toevoegen aan de selectie. De club zou daarbij meerdere opties onderzoeken, maar de focus zou steeds nadrukkelijker op Brobbey komen te liggen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Sabah onderhoudt Fenerbahçe contact met drie spitsen. De eerste naam is Darwin Núñez van Al-Hilal, maar hij zou weinig voelen voor een overstap naar Istanbul. Ook Marcos Leonardo, die eveneens bij Al-Hilal speelt, staat op het lijstje. De kans op zijn komst wordt wat groter geacht.

De Turkse krant benadrukt echter dat Brobbey momenteel geldt als de meest realistische en haalbare optie. Fenerbahçe zou bij Sunderland een voorstel hebben neergelegd om de 24-jarige spits te huren, met een optie tot koop. Van een definitief akkoord is nadrukkelijk nog geen sprake, maar binnen de club wordt Brobbey gezien als een sportief interessante versterking.

Buitenlands quotum als struikelblok

Een mogelijke transfer hangt wel samen met het buitenlandse quotum bij Fenerbahçe. De club zit momenteel aan het maximum en moet eerst ruimte creëren voordat een nieuwe buitenlandse speler kan worden ingeschreven. Volgens Turkse media lijkt dat probleem oplosbaar, omdat Jhon Durán op weg zou zijn naar Zenit Sint-Petersburg.

Het nieuws over Brobbey zorgt evenwel voor verbazing, gezien zijn prestaties in Engeland. De Nederlandse spits heeft zijn draai gevonden bij Sunderland en groeide dit seizoen uit tot een belangrijke waarde binnen het team, met meerdere beslissende goals. Vooral in januari was Brobbey op dreef met treffers in de duels met Tottenham Hotspur, Crystal Palace en West Ham United.

Boualin: 'Sunderland wil Brobbey niet kwijt, transfer lijkt van de baan'

Boualin meldt donderdagavond dat Sunderland Brobbey 'helemaal niet kwijt wil' en dat een vertrek naar Turkije dan ook niet bespreekbaar is. "De transferwindow in Turkije is alleen morgen nog open, en in de voetballerij kunnen er gekke dingen gebeuren, maar zoals het er nu naar uitziet gaat Brobbey niet naar Fenerbahçe en blijft hij in ieder geval tot de aankomende zomer bij Sunderland", aldus Boualin.

Lees ook:
Brian Brobbey van Sunderland

Britse pers lyrisch over 'briljante' Brobbey

  di 3 februari, 10:11
  • 3 feb. 10:11
  • 5
Lutsharel Geertruida

Liverpool sluit persoonlijk akkoord met Lutsharel Geertruida

  zo 1 februari, 12:58
  • 1 feb. 12:58
  • 4
Rene van der Gijp

René van der Gijp pleit voor terugkeer van Brian Brobbey in Oranje

  vr 30 januari, 05:55
  • 30 jan. 05:55
  • 4
dilima1966
3.170 Reacties
969 Dagen lid
16.246 Likes
dilima1966
  • 4
Ik denk het niet hij heeft zijn draai gevonden in Engeland

Kicker
20 Reacties
572 Dagen lid
35 Likes
Kicker
  • 4
Ik zou in de PL blijven Brobbey, het is daar de sterkste Europese competitie. Als je goed blijft presteren komt er wel een Europese topclub.

CG
3.105 Reacties
927 Dagen lid
13.648 Likes
CG
  • 2
Na mijn mening blijft hij in de PL-league. Denkelijk Doet Fenerbahce het om druk uit te oefenen op concurrent Galatasaray. Lijkt wel normaal.

Jopie14
8 Reacties
2 Dagen lid
0 Likes
Jopie14
  • 0
Blijf zitten waar je zit en verroer je niet.

Jagerman
44 Reacties
46 Dagen lid
46 Likes
Jagerman
  • 0
Niet reageren op media fantasie is het allerbeste advies!!

dilima1966
3.170 Reacties
969 Dagen lid
16.246 Likes
dilima1966
  • 4
Ik denk het niet hij heeft zijn draai gevonden in Engeland

Kicker
20 Reacties
572 Dagen lid
35 Likes
Kicker
  • 4
Ik zou in de PL blijven Brobbey, het is daar de sterkste Europese competitie. Als je goed blijft presteren komt er wel een Europese topclub.

CG
3.105 Reacties
927 Dagen lid
13.648 Likes
CG
  • 2
Na mijn mening blijft hij in de PL-league. Denkelijk Doet Fenerbahce het om druk uit te oefenen op concurrent Galatasaray. Lijkt wel normaal.

Jopie14
8 Reacties
2 Dagen lid
0 Likes
Jopie14
  • 0
Blijf zitten waar je zit en verroer je niet.

Jagerman
44 Reacties
46 Dagen lid
46 Likes
Jagerman
  • 0
Niet reageren op media fantasie is het allerbeste advies!!

