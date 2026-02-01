Slot probeert Geertruida last-minute naar Liverpool te halen

Arne Sot probeert in de slotdagen van de transfermarkt naar Liverpool te halen, zo meldt journalist Fabrizio Romano. De trainer kent Geertruida van hun gezamenlijke tijd bij Feyenoord. Volgens Romano is Liverpool in gesprek met Sunderland, de club die Geertruida momenteel huurt van RB Leipzig.

Geertruida, inzetbaar als rechtsback en centrumverdediger, is de tweede Nederlandse verdediger in korte tijd die met Liverpool in verband wordt gebracht. Vrijdag meldde journalist Gianluca Di Marzio nog dat Liverpool in gesprek is met Internazionale voor Denzel Dumfries.

Geertruida heeft een contract tot medio 2029 bij RB Leipzig, dat hem dit seizoen verhuurt aan Sunderland. Er zijn dus drie clubs betrokken bij de onderhandelingen, die uiterlijk maandagavond afgerond moeten zijn. Dan sluit de transfermarkt de deuren. Dit seizoen speelde Geertruida zeventien officiële wedstrijden voor Sunderland.

De Duitse journalist Philipp Hinze weet te melden dat een huurdeal het meest waarschijnlijk is. Geertruida heeft weliswaar een afkoopclausule van 23 miljoen euro bij Leipzig, maar over een verkoop wordt nu niet gesproken. Verder schrijft Hinze dat Geertruida openstaat voor de overstap naar Liverpool en dat Leipzig ook niet 'in de weg' zal liggen.

Nood is hoog op rechtsbackpositie

Liverpool kan een nieuwe rechtsback wel gebruiken. Woensdagavond raakte Frimpong geblesseerd in de Champions League-wedstrijd tegen Qarabag. Het leek te gaan om een blessure aan de hamstring of het bovenbeen. Bovendien liep Conor Bradley begin deze maand een ernstige knieblessure op die hem de rest van het seizoen aan de kant houdt. Zaterdag koos Slot ervoor om middenvelder Dominik Szoboszlai als rechtsback op te stellen tegen Newcastle United (4-1 zege.

Vrijdag liet Fabrizio Romano op zijn eigen YouTube-kanaal zijn licht schijnen op de situatie. “De club bekijkt verschillende opties, maar is van mening dat er op dit moment niet heel veel kwalitatief sterke rechtsbacks beschikbaar zijn”, zei de journalist.

“Ze gaan geen rechtsback aantrekken puur om er eentje te halen. Als Liverpool een écht goede oplossing ziet, zullen ze toeslaan. Zo niet, dan blijft de club met de huidige selectie werken. Dat is op dit moment het standpunt van Liverpool als het gaat om de rechtsbackpositie. Het is nu afwachten hoe deze inventarisatie verder verloopt."

🚨💣 EXCLUSIVE: Liverpool, in talks to sign Lutsharel Geertruida as new defender.



Initial contacts took place with Sunderland as Arne Slot knows him well since Feyenoord times.#LFC in club to club negotiations. 🇳🇱 pic.twitter.com/BkAg5ttkgC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026