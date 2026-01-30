Liverpool heeft een lijntje uitgegooid naar , zo meldt de doorgaans betrouwbare transferjournalist Gianluca Di Marzio. De rechtsback van Internazionale kan, net zoals bij het Nederlands elftal, de concurrentie aangaan met Jeremie Frimpong.

Woensdagavond raakte Frimpong geblesseerd in de Champions League-wedstrijd tegen Qarabag. Het leek te gaan om een blessure aan de hamstring of het bovenbeen. Aanvankelijk werd gevreesd voor een maandenlange absentie, maar vrijdag stelde Arne Slot de fans gerust. “Hij staat een paar weken aan de kant, maar het is niet zo erg als we dachten”, zei de trainer van Liverpool.

Toch meldt Di Marzio vrijdagavond dat Liverpool contact heeft opgenomen met Inter om navraag te doen naar Dumfries. The Reds beseffen dat ze dun bezet zijn op de rechtsbackpositie, doordat Conor Bradley begin deze maand een ernstige knieblessure opliep die hem de rest van het seizoen aan de kant houdt.

Fabrizio Romano: 'Liverpool bekijkt opties'

Vrijdag liet Fabrizio Romano op zijn eigen YouTube-kanaal zijn licht schijnen op de situatie. “Liverpool heeft vandaag intern opnieuw overleg gehad om de markt voor rechtsbacks te verkennen. De club bekijkt verschillende opties, maar is van mening dat er op dit moment niet heel veel kwalitatief sterke rechtsbacks beschikbaar zijn”, zei de journalist.

“Ze gaan geen rechtsback aantrekken puur om er eentje te halen. Als Liverpool een écht goede oplossing ziet, zullen ze toeslaan. Zo niet, dan blijft de club met de huidige selectie werken. Dat is op dit moment het standpunt van Liverpool als het gaat om de rechtsbackpositie. Het is nu afwachten hoe deze inventarisatie verder verloopt."

Slot speelt met het idee om een middenvelder - Dominik Szoboszlai of Wataru Endo - als rechtsback te posteren in de Premier League-wedstrijd tegen Newcastle United van zaterdag. Liverpool heeft tot zondag om zaken te doen op de transfermarkt.