Beugelsdijk stevent af op plek in gemeenteraad Den Haag: 'Kippenvel'

lijkt de gemeenteraad van Den Haag in te gaan. De oud-voetballer stond als nummer vijftien op de kandidatenlijst van Hart voor Den Haag, en volgens de eerste exitpoll heeft die partij woensdag zeventien zetels behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Hart voor Den Haag wordt verreweg de grootste partij in Den Haag. De exitpoll heeft een foutmarge van één à twee zetels, wat betekent dat het raar moet lopen wil Beugelsdijk zijn plek in de gemeenteraad nog mislopen. Als gemeenteraadslid wil hij zich ‘sterk maken voor sport in Den Haag’, liet hij al weten op de website van de partij.

“Ik ben een rasechte Hagenees”, zei Beugelsdijk, die zich al in 2017 verbond aan de partij. “Ik woonde aan de Escamplaan en in het Wateringse Veld, tegenwoordig in Rijswijk. Veel mensen kennen mij als oud-voetballer van ADO Den Haag, waar ik jarenlang met passie en strijd voor heb gespeeld. Diezelfde inzet wil ik nu gebruiken om iets terug te doen voor mijn stad. Ik wil mij sterk maken voor sport in Den Haag, omdat sport mensen verbindt en gezond houdt.”

“Daarbij wil ik extra aandacht voor goede accommodaties van sportverenigingen. Mijn doel is dat zowel jong als oud letterlijk in beweging komt, in elke wijk van Den Haag. Samen bouwen we aan een actieve, sterke en trotse stad”, sprak Beugelsdijk zijn ambities uit.

In een interview met Omroep West lichtte hij vorig jaar ook al een tipje van de sluier op over zijn gewenste portefeuille. “Ik ben ervan overtuigd dat ik volgend jaar de nieuwe Hart voor Den Haag-woordvoerder Sport ben”, zei hij toen.

Het is nog de vraag of Hart voor Den Haag in het college van burgemeester en wethouders komt. De afgelopen jaren waren andere partijen in de hofstad niet happig op een samenwerking met de partij van Richard de Mos. Mocht dat nu anders zijn, zou ook een wethouderspositie nog mogelijk zijn.

Helemaal onderaan de kieslijst van Hart voor Den Haag stonden ook oud-voetballers Daryl Janmaat en Lex Schoenmaker. Zij waren lijstduwers op plek 49 en 50.

Beugelsdijk reageert op verkiezingsuitslag

Beugelsdijk reagert tegenover De Telegraaf op de verkiezingsuitslag. "Dit is kippenvel! Prachtig. Dit is mooi. In principe ga ik nu de raad in. Hartstikke gaaf, een mooie uitdaging. Hier heeft de partij zich zo hard voor gemaakt. Dit is zo mooi voor Den Haag.” Beugelsdijk zag dat ADO Den Haag deze week ook promoveerde. “Het zijn twee prachtige dagen. Als ik het zo zie wordt het vanavond een groot feest.”