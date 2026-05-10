Johan Cruijff is de reden waarom Dick Schreuder niet naar Ajax gaat

10 mei 2026, 12:23
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Dick Schreuder is geen optie voor Ajax om de nieuwe hoofdtrainer te worden. Hoewel hij het uitstekend doet bij NEC, geeft Schreuder de voorkeur aan een systeem met drie centrale verdedigers. Jordi Cruijff heeft aan zijn vader Johan Cruijff beloofd om al zijn clubs 4-3-3 te laten spelen, zo vertelt Hans Kraay junior bij Goedemorgen Eredivisie.

Ajax werd dit seizoen veelvuldig in verband gebracht met Schreuder. De oefenmeester staat sinds afgelopen zomer aan het roer bij NEC. De Nijmegenaren bereikten de bekerfinale en staan twee wedstrijden voor het einde van de competitie op de derde plaats. Toch is Schreuder geen optie voor Ajax, zo werd afgelopen week duidelijk. In plaats daarvan lijken de Amsterdammers voor Míchel te gaan.

Kraay weet precies waarom Schreuder niet op het lijstje van Cruijff staat, zo geeft hij aan bij Goedemorgen Eredivisie. Dat heeft volgens hem namelijk alles te maken met Johan Cruijff, die altijd groot voorstander van 4-3-3 was. “Ik liep hem (Jordi Cruijff, red.) onlangs tegen het lijf en vroeg het aan hem”, vertelt Kraay. “Hij zei: ‘We moeten door op het idee van mijn vader: 4-3-3. Ik heb hem belooft dat, overal waar ik zal werken, er 4-3-3 wordt gespeeld.’ Dick Schreuder speelt geen 4-3-3, dus ja.”

Bram van Polen geeft aan het ‘zonde’ te vinden dat Ajax Schreuder niet eens overweegt. “Ik had dat graag willen zien, dat superaanvallende.” Wel verwacht de oud-verdediger dat de trainer na dit seizoen vertrekt bij NEC. “Ik verwacht dat hij een stap gaat maken, want ik denk niet dat NEC dit nog een jaar kan opbrengen.” Dat zou volgens Van Polen dan een stap naar het buitenland moeten worden. “Want er blijft niet zo veel over in Nederland, het ligt allemaal vast. Dat is echt zonde, want ik denk dat iedereen hem wel bij een top drie-ploeg had willen zien. Je bent gewoon benieuwd of wat hij nu bij NEC laat zien ook bij een van die ploegen kan. Ik denk van wel, maar ik denk niet dat we dat volgend jaar gaan zien.”

Johan Cruijff

Johan Cruijff
Leeftijd: 79 jaar (25 apr. 1947)
Positie: Middenvelder

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55
6
AZ
32
7
50

