Van Polen spreekt schande van situatie Curaçao, Kraay baalt voor Rutten

Hans Kraay junior zou er begrip voor hebben als de spelergroep van Curaçao het traject met Dick Advocaat graag wil afmaken, zo laat hij weten bij Goedemorgen Eredivisie. Wel heeft de analist te doen met Fred Rutten. stoort zich er vooral aan dat geen van de hoofdrolspelers nog aan het woord is gekomen.

Er is momenteel een soap gaande rondom de nationale ploeg van Curaçao. Advocaat stapte in februari per direct op om bij zijn zieke dochter te zijn, waarna Rutten het overnam. Nu het beter gaat met de dochter van De Kleine Generaal, wordt er door verschillende mensen in de media geprobeerd om hem toch bondscoach te laten zijn op het WK van komende zomer. Bondsvoorzitter Gilbert Martina liet vrijdag weten dat Rutten aan zal blijven, terwijl de spelers juist voor een terugkeer van Advocaat zouden zijn. Ook hoofdsponsor Corendon zou de vorige bondscoach graag terug willen en hebben besloten na het WK te stoppen als sponsor.

Artikel gaat verder onder video

Bij Goedemorgen Eredivisie komt de soap zondagochtend ter sprake. “Ik zit er niet heel diep in”, geeft Kraay toe voor hij zijn verhaal begint. “Wat ik heb begrepen is dat de spelers uit de hand aten van Advocaat. Hij kan jonge spelers heel goed raken en die jongens vonden het vreselijk dat hij stopte. Die willen hem dus terug. Dat kan, maar aan de andere kant vind ik het pijnlijk voor Fred Rutten”, aldus de oud-voetballer. “Ik snap de spelers, die met Advocaat een heel succesvol traject hebben gedaan en dat willen afmaken. Dat ze hem terug willen snap ik wel, maar ik vind het pijnlijk voor Fred Rutten.”

Van Polen begrijpt niet dat de hele situatie op straat ligt. “Dit moet je intern houden. We horen nu van alles… Maar je hoort de spelersgroep niet, je hoort Advocaat niet en je hoort Rutten niet in deze kwestie. We vullen met zijn allen continu in. Stel dat de spelers dit echt graag willen, dan houd je dat toch intern?” Kraay countert dat dat in de huidige tijd niet realistisch is. “Maar dit gaat helemaal over de rug van alle personen, maar niemand is nog aan het woord geweest”, gaat het PEC-icoon verder. “We weten helemaal niet hoe iedereen erover denkt: we vullen dat continu zelf in. Dat is echt een kwalijke zaak.” Van Polen vindt dat Advocaat, Rutten, de spelers en de bond met elkaar moeten gaan zitten. "Als ze dit zo graag willen: spreek dat uit. Dan moet het toch te doen zijn?"