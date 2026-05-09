Leon ten Voorde heeft geen goed woord over voor de ontwikkelingen rondom Dick Advocaat en een mogelijke terugkeer bij de nationale ploeg van Curaçao. In zijn column voor Tubantia schrijft de journalist dat er ‘enge spelletjes’ worden gespeeld rondom De Kleine Generaal, waarbij Fred Rutten uiteindelijk de dupe dreigt te worden.
Afgelopen week was er veel te doen rondom Advocaat. De 78-jarige bondscoach loodste Curaçao op bijzondere wijze naar het WK van komende zomer, maar moest noodgedwongen een stap terugdoen vanwege de gezondheid van zijn dochter. Rutten nam daarop het stokje over.
Inmiddels zou de situatie rondom de dochter van Advocaat verbeterd zijn en zou de ervaren trainer een terugkeer als bondscoach zien zitten. In de media, met name bij Vandaag Inside, wordt de laatste dagen veelvuldig gepleit voor een rentree van de oefenmeester.
"Door het trieste gedrag van Dick Advocaat en zijn vrienden van tv, heeft Fred Rutten geen kans van slagen", kopt Ten Voorde zijn column van zaterdagochtend.
“Als ik Fred Rutten was, dan trok ik nu nog de stekker eruit als bondscoach van Curaçao. Enger dan eng wordt het spelletje niet zoals het wordt gespeeld door Dick Advocaat en zijn vrienden van tv en de media”, vervolgt hij. Volgens de journalist is Rutten terechtgekomen in een ‘slangenkuil die alle duistere kanten van het voetbal en de tv blootlegt’.
“Hélène Hendriks, Noa Vahle, Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp lieten zich meerdere keren in het openbaar ontvallen hoe zonde het toch is dat die gezellige Dick er straks niet bij is”, schrijft Ten Voorde, die daarmee onder meer doelt op de opvallende uitspraken van Derksen van afgelopen woensdag.
Ook Advocaat zelf krijgt ervan langs in de column. “Als Advocaat een beetje kerel is, zegt hij: we hebben Fred gevraagd toen ik in de problemen zat, en dan is het wel hoogst onfatsoenlijk om nu de job terug te eisen. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. Door te zwijgen voedt Advocaat het sentiment, laat hij anderen het vuile werk opknappen en zadelt hij Rutten op met een gevecht waar die niet om heeft gevraagd en dat hij ook nooit kan winnen”, besluit Ten Voorde.
inkoppertje..je praat wel over een team en coach dat t wk sowieso niet kan winnen..een beetje zoals t nederlands elftal die winnen t wk ook eigenlijk nooit he..klein landje..dus sjah maakt t uit wie 3 potjes verliest of een ronde later eruit wordt geknikkert..die lui vieren nu al feest..en los van dat rutten is eigenlijk een hele degelijke goeie coach waar ze gewoon lekker blij mee moeten zijn hoor
Haha, daar hebben we Leon ten Voorde weer. Dit heeft natuurlijk weer een diepere betekenis. Volgens mij zit er nog steeds wat frustratie bij omdat FC Twente die tweede plek niet heeft gehaald. Het leedvermaak richting Feyenoord was toen in ieder geval groot genoeg. Was Leon ook niet degene die riep dat Hake moest vertrekken bij Feyenoord? Als je zelf altijd zo snel bent met het eisen van trainersontslagen en harde conclusies, dan moet je nu misschien zelf even pas op de plaats maken. Beetje schijnheilig allemaal.
