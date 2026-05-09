ESPN-presentator Dan Thomas is diep door het stof gegaan na een veelbesproken uitspraak over Arsenal-manager Mikel Arteta. De presentator van de Amerikaanse zender vroeg zich eerder deze week op televisie hardop af wanneer een tegenstander de Spaanse oefenmeester in het gezicht zou willen slaan, wat hem op forse kritiek kwam te staan.

Het opmerkelijke incident vond plaats rondom de halve finale van de Champions League, waarin Arsenal zich dinsdag ten koste van Atlético Madrid plaatste voor de eindstrijd. Tijdens de nabeschouwing in het programma ESPN FC ergerde Thomas zich groen en geel aan het drukke gedrag van Arteta langs de zijlijn.

In plaats van de historische tweede finaleplaats voor de Londenaren te bespreken, richtte de presentator zich tot oud-voetballers en analisten Craig Burley en Stewart Robson met een opvallende vraag. "Op welk moment zou je, als coach van de tegenstander, Arteta het liefst een klap in zijn gezicht willen geven?", sprak Thomas.

Storm van kritiek op sociale media

De analisten aan tafel gingen overigens nauwelijks mee in de suggestieve vraagstelling van de presentator. Burley, voormalig speler van Chelsea, wees erop dat Atlético-manager Diego Simeone zich eveneens niet onbetuigd liet langs het veld, terwijl ex-Arsenal-speler Robson benadrukte dat een trainer simpelweg zijn werk moet kunnen doen vanaf de zijlijn.

Desondanks zorgde het fragment voor een storm van verontwaardiging op sociale media, waar kijkers de uitlatingen onprofessioneel en ongepast noemden. Het dwong Thomas om in een nieuwe uitzending publiekelijk terug te komen op zijn woorden.

‘Geen domme dingen meer zeggen’

In zijn verklaring stelde de presentator dat hij een 'terloopse opmerking' had gemaakt die te letterlijk werd opgevat. "Het was natuurlijk niet de bedoeling dat het zo overkwam", verklaarde Thomas. Hij gaf aan dat hij erover had nagedacht en zijn woorden beter had moeten kiezen. "Dus vanaf nu zal ik zeker proberen geen domme dingen meer te zeggen", besloot de presentator zijn relaas, dat door de zender zelf werd omschreven als een ongelukkig geformuleerde opmerking. Ook ESPN bood in een korte verklaring excuses aan voor de ontstane commotie.