Live voetbal

ESPN-journalist verontschuldigt zich na bizarre vraag over Arteta

9 mei 2026, 10:08
ESPN-journalist verontschuldigt zich na bizarre vraag over Arteta
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

ESPN-presentator Dan Thomas is diep door het stof gegaan na een veelbesproken uitspraak over Arsenal-manager Mikel Arteta. De presentator van de Amerikaanse zender vroeg zich eerder deze week op televisie hardop af wanneer een tegenstander de Spaanse oefenmeester in het gezicht zou willen slaan, wat hem op forse kritiek kwam te staan.

Het opmerkelijke incident vond plaats rondom de halve finale van de Champions League, waarin Arsenal zich dinsdag ten koste van Atlético Madrid plaatste voor de eindstrijd. Tijdens de nabeschouwing in het programma ESPN FC ergerde Thomas zich groen en geel aan het drukke gedrag van Arteta langs de zijlijn.

Artikel gaat verder onder video

In plaats van de historische tweede finaleplaats voor de Londenaren te bespreken, richtte de presentator zich tot oud-voetballers en analisten Craig Burley en Stewart Robson met een opvallende vraag. "Op welk moment zou je, als coach van de tegenstander, Arteta het liefst een klap in zijn gezicht willen geven?", sprak Thomas.

Storm van kritiek op sociale media

De analisten aan tafel gingen overigens nauwelijks mee in de suggestieve vraagstelling van de presentator. Burley, voormalig speler van Chelsea, wees erop dat Atlético-manager Diego Simeone zich eveneens niet onbetuigd liet langs het veld, terwijl ex-Arsenal-speler Robson benadrukte dat een trainer simpelweg zijn werk moet kunnen doen vanaf de zijlijn.

Desondanks zorgde het fragment voor een storm van verontwaardiging op sociale media, waar kijkers de uitlatingen onprofessioneel en ongepast noemden. Het dwong Thomas om in een nieuwe uitzending publiekelijk terug te komen op zijn woorden.

‘Geen domme dingen meer zeggen’

In zijn verklaring stelde de presentator dat hij een 'terloopse opmerking' had gemaakt die te letterlijk werd opgevat. "Het was natuurlijk niet de bedoeling dat het zo overkwam", verklaarde Thomas. Hij gaf aan dat hij erover had nagedacht en zijn woorden beter had moeten kiezen. "Dus vanaf nu zal ik zeker proberen geen domme dingen meer te zeggen", besloot de presentator zijn relaas, dat door de zender zelf werd omschreven als een ongelukkig geformuleerde opmerking. Ook ESPN bood in een korte verklaring excuses aan voor de ontstane commotie.

➡️ Meer over Arsenal

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jurrien Timber bij Arsenal

Jurriën Timber incasseert enorme domper: komt het WK in gevaar?

  • Gisteren, 17:16
  • Gisteren, 17:16
  • 2
Matvei Safonov heeft de bal vast bij Paris Saint-Germain

Deze geniale tactiek van PSG tegen Bayern viel waarschijnlijk niemand op

  • do 7 mei, 10:05
  • 7 mei 10:05
  • 1
Ousmane Dembélé Bayern PSG

PSG dankzij vroege goal Dembélé voor het tweede jaar op rij Champions League-finalist

  • wo 6 mei, 23:04
  • 6 mei 23:04
  • 1
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Mikel Arteta

Mikel Arteta
Arsenal
Team: Arsenal
Functie: Coach
Leeftijd: 44 jaar (26 mrt. 1982)

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws