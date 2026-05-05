Saka schiet Arsenal ten koste van Atlético naar finale Champions League

Arsenal heeft zich dinsdagavond als eerste club geplaatst voor de finale van de Champions League. In Londen waren The Gunners door een treffer van met 1-0 te sterk voor Atlético Madrid. Na de 1-1 uit de heenwedstrijd van vorige week was dat voldoende om op 30 mei in Boedapest de strijd aan te mogen binden met de winnaar van de andere halve finale, die gaat tussen Bayern München en titelverdediger Paris Saint-Germain.

Na de 1-1 van vorige week in Madrid verwachtten veel kijkers ook bij de return een tactisch steekspel tussen twee elftallen die vooral verdedigend ijzersterk zijn. Die vrees bleek in de eerste helft juist. Arsenal, nog altijd zonder de geblesseerde Jurriën Timber, had wel het leeuwendeel van het balbezit maar wist dat nauwelijks te vertalen naar uitgespeelde kansen. Lange tijd kwamen The Gunners enkel tot pogingen van buiten de overvolle Atlético-zestien. Riccardo Calafiori, Gabriel en Declan Rice hadden het vizier echter niet voldoende op scherp om Jan Oblak op de proef te stellen.

Atlético loerde vooral op de razendsnelle omschakeling. Het leverde de Spanjaarden een handjevol kansjes op, maar spits Julián Álvarez schoot in de openingsfase net naast het doel van David Raya. Even later moest de Spaanse Arsenal-keeper een rebound toestaan na een lage voorzet van Antoine Griezmann, maar zijn ploeggenoten voorkwamen dat de bal daarna in het lege doel kon worden gewerkt.

Arsenal claimde tien minuten voor rust tevergeefs een strafschop, toen Leandro Trossard op de punt van de zestien naar de grond ging na licht contact met de meeverdedigende Griezmann. Op slag van rust kwam de thuisploeg alsnog - behoorlijk uit het niets - op voorsprong. Een voorzet van spits Viktor Gyökeres belandde bij diezelfde Trossard, die na een kapbeweging een schot richting verre hoek stuurde. Oblak verwerkte de inzet van de Belg maar half, waarna Bukayo Saka de rebound van dichtbij over de doellijn werkte, waardoor beide ploegen even later met een 1-0 voorsprong voor Arsenal de kleedkamers opzochten.

In de tweede helft moest Atlético wel komen om iets aan die achterstand te doen. De bezoekers kregen kort na rust al een grote mogelijkheid, toen Giuliano Simeone de bal met een gelukje meekreeg. De zoon van de Atlético-trainer wist de uitgekomen Raya te omspelen, maar Gabriel voorkwam met een uiterste inspanning dat Simeone de bal vervolgens in het lege doel kon schieten. Daarbij beging de Braziliaan géén overtreding, zo maakte de Duitse arbitrage duidelijk na appelleren van de Spanjaarden. Datzelfde oordeel volgde even later toen Calafiori op de voet van Griezmann ging staan, al was dat omdat Marc Pubill even eerder een overtreding op Gabriel begaan had.

Arsenal beperkte zich met de voorsprong op zak vooral tot tegenhouden en loeren op een snelle tegenstoot. Het leverde na een dik uur een enorme kans op een tweede treffer op, maar op aangeven van de voor Calafiori ingevallen Piero Hincapié mikte Gyökeres de bal uit de lucht over het doel. Ook Simeone wisselde volop; de Argentijn haalde enigszins verrassend onder meer Griezmann en Álvarez naar de kant en bracht onder meer Alexander Sørloth binnen de lijnen. De Noor kreeg vlak voor tijd één kans om er een verlenging uit te slepen, maar slaagde er niet in om de bal op doel te krijgen. Daarmee was het pleit beslecht en dus gaat Arsenal voor het eerst sinds 2006 weer naar de finale van de grootste prijs in het Europese clubvoetbal.