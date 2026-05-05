Feyenoord en Ajax hebben interesse in van Dinamo Zagreb, zo meldt het Kroatische Sportske Novosti. De Nederlandse topclubs krijgen daarbij wel concurrentie van de nodige andere clubs, waaronder Brighton & Hove Albion en FC Porto.

Beljo is momenteel uitstekend op dreef in Kroatië. Dinamo Zagreb betaalde afgelopen zomer een bedrag van vier miljoen euro aan FC Augsburg voor de 1,95 meter lange centrumspits. Dat bedrag is hij meer dan waard gebleken. Dit seizoen kwam de aanvaller in 44 officiële wedstrijden in actie, waarin hij liefst 36 keer het net wist te vinden. Ook leverde hij zes keer een assist. Met name in maart en april was de aanvaller uitstekend in vorm: in zeven opeenvolgende competitiewedstrijden scoorde hij vijftien keer.

De kunsten van Beljo zijn ook buiten Kroatië opgevallen, zo meldt Sportske Novosti. Feyenoord en Ajax zouden namelijk interesse hebben in de doelpuntenmachine. Mochten de Nederlandse topclubs zich daadwerkelijk voor hem gaan melden, zal een transfer volgens de krant wel even op zich laten wachten. Dinamo is namelijk niet van plan om belangrijke spelers te verkopen terwijl de Europese voorrondes lopen. Als kampioen van Kroatië gaat de club deelnemen aan de voorrondes van de Champions League.

Feyenoord en Ajax zijn niet de enige clubs met interesse in Beljo. Ook Sporting Portugal en het FC Porto van Francesco Farioli hebben belangstelling, evenals Brighton & Hove Albion. De spits heeft bovendien dezelfde zaakwaarnemer als trainer Fabian Hürzeler, waardoor de Engelsen mogelijk een streepje voor hebben.