Kroatisch gerucht: ‘Feyenoord en Ajax volgen goaltjesdief Dion Beljo’

5 mei 2026, 22:36
Dion Beljo van Dinamo Zagreb
Foto: © Imago
1 reactie
Niels Hassfeld | Redacteur
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Feyenoord en Ajax hebben interesse in Dion Beljo van Dinamo Zagreb, zo meldt het Kroatische Sportske Novosti. De Nederlandse topclubs krijgen daarbij wel concurrentie van de nodige andere clubs, waaronder Brighton & Hove Albion en FC Porto.

Beljo is momenteel uitstekend op dreef in Kroatië. Dinamo Zagreb betaalde afgelopen zomer een bedrag van vier miljoen euro aan FC Augsburg voor de 1,95 meter lange centrumspits. Dat bedrag is hij meer dan waard gebleken. Dit seizoen kwam de aanvaller in 44 officiële wedstrijden in actie, waarin hij liefst 36 keer het net wist te vinden. Ook leverde hij zes keer een assist. Met name in maart en april was de aanvaller uitstekend in vorm: in zeven opeenvolgende competitiewedstrijden scoorde hij vijftien keer.

De kunsten van Beljo zijn ook buiten Kroatië opgevallen, zo meldt Sportske Novosti. Feyenoord en Ajax zouden namelijk interesse hebben in de doelpuntenmachine. Mochten de Nederlandse topclubs zich daadwerkelijk voor hem gaan melden, zal een transfer volgens de krant wel even op zich laten wachten. Dinamo is namelijk niet van plan om belangrijke spelers te verkopen terwijl de Europese voorrondes lopen. Als kampioen van Kroatië gaat de club deelnemen aan de voorrondes van de Champions League.

Feyenoord en Ajax zijn niet de enige clubs met interesse in Beljo. Ook Sporting Portugal en het FC Porto van Francesco Farioli hebben belangstelling, evenals Brighton & Hove Albion. De spits heeft bovendien dezelfde zaakwaarnemer als trainer Fabian Hürzeler, waardoor de Engelsen mogelijk een streepje voor hebben.

Was paar jaar terug ook een groot succes: lang wachten tot ze - na uitschakeling in voorronde - eindelijk (voor veel geld): Sutalo en Ivanusek wilden verkopen... Maar sowieso vrij kansloos als Brighton of Porto de beurs trekt.

Dion Beljo

Dion Beljo
GNK Dinamo Zagreb
Team: Dinamo Zagreb
Leeftijd: 24 jaar (1 mrt. 2002)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Dinamo Zagreb
23
12
2024/2025
Rapid
30
10
2023/2024
Augsburg
26
2
2022/2023
Augsburg
18
3

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55

