Teruglezen: zo knokte Arsenal zich voor het eerst in 20 jaar naar de CL-finale

5 mei 2026, 22:55
ARSATL
Foto: © Imago/Realtimes
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Arsenal en Atlético Madrid kruisen dinsdagavond opnieuw de degens in de halve finale van de Champions League. De heenwedstrijd in Spanje eindigde in 1-1 door benutte strafschoppen van Viktor Gyökeres en Julián Alvarez. Een hoofdrol was er voor Danny Makkelie, die kritiek kreeg voor het toekennen van beide penalty’s en in de slotfase ook een tweede strafschop voor Arsenal introk. Welke club trekt er in Londen aan het langste eind en mag zich opmaken voor de Champions League-finale in Boedapest? Het duel begint om 21.00 uur en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE Champions League: Arsenal - Atlético Madrid

24m geleden

23:05

Einde liveblog

Daarmee komt aan dit liveblog ook een einde. Bedankt voor het meelezen en voor straks: goede nacht. Morgen is op deze site uiteraard ook de andere halve finale te volgen, na de 5-4 van vorige week is te hopen dat Bayern München en Paris Saint-Germain er ook in de Allianz Arena weer een spektakelstuk van maken.

34m geleden

22:54

Afgelopen! Arsenal is finalist!

Daar klinkt het laatste fluitsignaal, Arsenal verslaat Atlético Madrid met 1-0 en plaatst zich voor het eerst sinds 2006 voor de finale van de Champions League!

36m geleden

22:53

🟨90+5' - Geel Koke en Calafiori (1-0)

Een opstootje bij de zijlijn levert Koke en de gewisselde Calafiori nog een gele kaart op.

36m geleden

22:53

90+4' - Bikkelen (1-0)

Om élke bal wordt nu geknokt. Weet Atlético er nog een aanval uit te persen?

38m geleden

22:51

🟨90+3'- Én voor Arteta (1-0)

Ook zijn collega Arteta gaat op de bon. 

38m geleden

22:51

🟨90+2' - Geel Simeone (1-0)

Geel voor Simeone, die zich opwindt omdat Raya tijdrekt. 

40m geleden

22:48

90' - Er komen vijf minuten bij (1-0)

De blessuretijd is ingegaan.

42m geleden

22:47

89' - Schot Baena (1-0)

Baena probeert het van grote afstand, maar dat is meer een wanhoopspoging - die belandt dan ook hoog over het doel.

44m geleden

22:45

86' - Kans Sorloth (1-0)

In de tegenstoot belandt de bal in de Arsenal-zestien bij Sorloth, maar die krijgt 'm niet onder controle en komt dan ook niet tot een doelpoging. Daar had meer ingezeten.

45m geleden

22:44

86' - Geen gevaar (1-0)

Gabriel kan bij de tweede paal niets met die corner van Rice.

46m geleden

22:43

85'- Corner Arsenal (1-00

Llorente stopt Martinelli af, maar wel ten koste van een hoekschop. Tijdwinst én een kans voor Arsenal om de wedstrijd (nagenoeg) in het slot te gooien.

1u geleden

22:41

🔄83'- Wissel Arsenal (1-0)

Voor Trossard zit het erop, Martinelli is zijn vervanger.

1u geleden

22:40

🟨82' - Geel Pubill (1-0)

In de tegenstoot gaat Gyökeres er vandoor, Pubill stopt hem met een overtreding af. Hancko was nog in de buurt, waardoor er geen sprake was van een doorgebroken speler en dus volstaat het eerste geel van de avond.

1u geleden

22:39

81' - Schotje Llorente (1-0)

Llorente krijgt vanaf randje zestien een schietkans, maar zijn inzet in de korte hoek bezorgt Raya geen problemen.

1u geleden

22:38

79' - De tijd begint te dringen (1-0)

De laatste tien minuten van de officiële speeltijd gaan zo in. Arsenal heeft het finaleticket nog altijd stevig in handen, als Atlético nog wat wil dan zal dat slotoffensief nu toch snel moeten losbarsten.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Arsenal - Atlético

Arsenal
1 - 0
Atlético Madrid
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

