Teruglezen: zo knokte Arsenal zich voor het eerst in 20 jaar naar de CL-finale

Arsenal en Atlético Madrid kruisen dinsdagavond opnieuw de degens in de halve finale van de Champions League. De heenwedstrijd in Spanje eindigde in 1-1 door benutte strafschoppen van Viktor Gyökeres en Julián Alvarez. Een hoofdrol was er voor Danny Makkelie, die kritiek kreeg voor het toekennen van beide penalty’s en in de slotfase ook een tweede strafschop voor Arsenal introk. Welke club trekt er in Londen aan het langste eind en mag zich opmaken voor de Champions League-finale in Boedapest? Het duel begint om 21.00 uur en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

Einde liveblog Daarmee komt aan dit liveblog ook een einde. Bedankt voor het meelezen en voor straks: goede nacht. Morgen is op deze site uiteraard ook de andere halve finale te volgen, na de 5-4 van vorige week is te hopen dat Bayern München en Paris Saint-Germain er ook in de Allianz Arena weer een spektakelstuk van maken. Afgelopen! Arsenal is finalist! BREAKING Daar klinkt het laatste fluitsignaal, Arsenal verslaat Atlético Madrid met 1-0 en plaatst zich voor het eerst sinds 2006 voor de finale van de Champions League! 🟨90+5' - Geel Koke en Calafiori (1-0) Een opstootje bij de zijlijn levert Koke en de gewisselde Calafiori nog een gele kaart op. 90+4' - Bikkelen (1-0) Om élke bal wordt nu geknokt. Weet Atlético er nog een aanval uit te persen? 🟨90+3'- Én voor Arteta (1-0) Ook zijn collega Arteta gaat op de bon. 🟨90+2' - Geel Simeone (1-0) Geel voor Simeone, die zich opwindt omdat Raya tijdrekt. 90' - Er komen vijf minuten bij (1-0) De blessuretijd is ingegaan. 89' - Schot Baena (1-0) Baena probeert het van grote afstand, maar dat is meer een wanhoopspoging - die belandt dan ook hoog over het doel. 86' - Kans Sorloth (1-0) In de tegenstoot belandt de bal in de Arsenal-zestien bij Sorloth, maar die krijgt 'm niet onder controle en komt dan ook niet tot een doelpoging. Daar had meer ingezeten. 86' - Geen gevaar (1-0) Gabriel kan bij de tweede paal niets met die corner van Rice. 85'- Corner Arsenal (1-00 Llorente stopt Martinelli af, maar wel ten koste van een hoekschop. Tijdwinst én een kans voor Arsenal om de wedstrijd (nagenoeg) in het slot te gooien. 🔄83'- Wissel Arsenal (1-0) Voor Trossard zit het erop, Martinelli is zijn vervanger. 🟨82' - Geel Pubill (1-0) In de tegenstoot gaat Gyökeres er vandoor, Pubill stopt hem met een overtreding af. Hancko was nog in de buurt, waardoor er geen sprake was van een doorgebroken speler en dus volstaat het eerste geel van de avond. 81' - Schotje Llorente (1-0) Llorente krijgt vanaf randje zestien een schietkans, maar zijn inzet in de korte hoek bezorgt Raya geen problemen. 79' - De tijd begint te dringen (1-0) De laatste tien minuten van de officiële speeltijd gaan zo in. Arsenal heeft het finaleticket nog altijd stevig in handen, als Atlético nog wat wil dan zal dat slotoffensief nu toch snel moeten losbarsten.