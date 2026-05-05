Sjaak Swart zat afgelopen zaterdag niet bepaald te wachten op de erehaag die Ajax maakte voor PSV. Mister Ajax bleef volgens Willy van de Kerkhof ‘doodstil' tijdens het respectvolle moment, terwijl de mensen om hem heen wél een applaus gaven voor de landskampioen van Nederland.

Uit respect maakten de spelers van Ajax voorafgaand aan de topper tegen PSV een erehaag voor de kampioen. Dit wordt gewaardeerd door de gebroeders Willy en René van de Kerkhof. “Heel netjes, groot compliment aan de hele club Ajax”, beginnen de PSV-iconen in de Willy & René Podcast van Omroep Brabant.

“Dat hoort ook bij voetbal, ook al ben je elkaars grootste concurrenten. Als zij kampioen worden en ze komen bij ons, dan doen wij dat ook”, vervolgt Willy van de Kerkhof, die vervolgens cynisch opmerkt: “Alleen had ik als aanvoerder ook de kampioensschaal meegenomen. Die had ik even aan het publiek laten zien. Het is zolang geleden dat ze hem hebben gezien.”

Sjaak Swart blijft doodstil tijdens erehaag

Ondanks enkele fluitconcerten vanaf de tribunes applaudisseerden veel supporters. De Ajacieden die rondom Willy van de Kerkhof zaten, 'klapten allemaal beleefd mee voor PSV'. Op één man na: “Sjaak Swart. Die bleef doodstil staan”, lacht hij.

Bij de 1-2-voorsprong van PSV stak Van de Kerkhof Swart nog even plagend aan. “Ik zei nog tegen Sjaak: dat komt niet goed hè? Dat worden drie puntjes voor ons. Wordt het verdomme nog 2-2”, zegt hij. Toch is Willy te spreken over Mister Ajax: “Hadden we maar meer collega’s als hij.”