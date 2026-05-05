Wie is Zakaria El Ouahdi (24), de mogelijke vervanger van Sergiño Dest bij PSV?

5 mei 2026, 12:41
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

PSV lijkt komende zomer op zoek te gaan naar een nieuwe rechtsback. Volgens Voetbal International is Sergiño Dest de voornaamste kandidaat om de Eindhovense defensie te verlaten. KRC Genk-back Zakaria El Ouahdi is in beeld als opvolger, maar wie is deze veelscorende 24-jarige Marokkaan?

Dest speelt sinds de zomer van 2023 voor PSV en doet het uitstekend bij de regerend landskampioen. Ook dit seizoen is de vleugelverdediger een belangrijke schakel in het elftal van Peter Bosz, maar het zou zomaar kunnen dat de Amerikaan komende zomer vertrekt. Tegenover Buitenspel liet de voormalig Ajacied al eerder weten dat hij ‘zichzelf wil blijven uitdagen en zich wil meten met de besten’. Onder meer Juventus werd al genoemd als mogelijke nieuwe club.

Een transfer lijkt daarom aannemelijk, en dus kijkt PSV al naar vervangers. VI bevestigt dinsdag dat El Ouahdi nog altijd in beeld is bij de Eindhovenaren. Eerder werd al bekend dat Earnest Stewart de rechtsback van dichtbij heeft bekeken.

Veelscorend: geweldige statistieken voor verdediger

El Ouahdi heeft zich in België ontwikkeld tot sterkhouder van Genk. Niet voor niets werd de Marokkaan maandag bekroond met de Ebbenhouten Schoen, de prijs voor beste speler van Afrikaanse afkomst in de Pro League. De statistieken liegen er niet om: de 24-jarige verdediger maakte liefst twaalf doelpunten in 41 duels. Daarnaast gaf hij vier assists. Ook vorig jaar was El Ouahdi productief voor een verdediger, met acht doelpunten in veertig wedstrijden.

Transferwaarde, contract en concurrentie El Ouahdi

PSV heeft de rechtsback in het vizier, maar is zeker niet de enige club die hem volgt. Naast de Eindhovense landskampioen zouden ook Olympique Lyon en Olympique Marseille El Ouahdi op de korrel hebben. De verdediger ligt nog tot de zomer van 2028 vast bij Genk. FootballTransfersNL schat zijn marktwaarde op zo’n 18,4 miljoen euro.

Zelfde profiel als Dest?

Hoewel El Ouahdi en Dest allebei als rechtsback spelen, laten de cijfers zien dat hun rol duidelijk verschilt.

Dest is vooral een opbouwende back. Met 90,1% passnauwkeurigheid en 1.145 succesvolle passes is hij sterk in balbezit en het opzetten van aanvallen. Hij creëerde 25 kansen en gaf vier assists, maar kwam weinig in scoringsposities (0,84 xG en 1 doelpunt). Zijn rol ligt dus vooral in controle en opbouw.

El Ouahdi is juist veel aanvallender ingesteld. Hij scoorde acht doelpunten en heeft een xG van 4,11, wat hoog is voor een back. Ook komt hij vaker in het strafschopgebied van de tegenstander (94 vs. 66 balcontacten) en creëerde hij meer kansen (44 vs. 25). Dat laat zien dat hij vaker diep speelt en zelf gevaarlijk is.

Verdedigend is El Ouahdi bovendien actiever, met meer verdedigende acties (153 vs. 96), tackles (33 vs. 16) en onderscheppingen (21 vs. 13).

Kort gezegd: Dest is vooral een opbouwende, controlerende back, terwijl El Ouahdi een aanvallend ingestelde wingback is die veel diepte zoekt én veel defensieve arbeid levert.

Zakaria El Ouahdi

KRC Genk
Team: Genk
Leeftijd: 24 jaar (31 dec. 2001)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Genk
30
8
2024/2025
Genk
36
6
2023/2024
RWDM
5
0
2022/2023
RWDM
25
7

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
1
Club Brugge
36
34
47
2
R. Union SG
36
37
46
3
Sint-Truiden
36
16
39
4
Anderlecht
36
-1
28
5
Mechelen
36
-7
27

