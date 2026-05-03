St. Juste krijgt de volle laag na respectloos gedrag: 'Feyenoord, grijp in'

3 mei 2026, 20:39   Bijgewerkt: 20:58
Jeremiah St Juste
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Kenneth Perez vindt het schandalig hoe Feyenoord-verdediger Jeremiah St. Juste zich zondagmiddag heeft gedragen in Sittard. De speler van de Rotterdammers raakte tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-2 winst) in conclaaf met zijn eigen clubarts. De analist spreekt van een zwarte dag voor Feyenoord.

Het was een opvallend moment in de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord: St. Juste duwde dokter Joost van der Hoek weg toen deze wilde controleren hoe het met doelman Timon Wellenreuther ging na een harde overtreding van Paul Gladon. St. Juste wilde vooral snel doorvoetballen en vond het overdreven dat de clubartsen het veld in kwamen rennen.

Vervolgens maakte St. Juste duidelijk dat hij wilde dat Van der Hoek het veld zou verlaten en duwde hij hem naar achteren. Kort daarna leek de verdediger wel zijn excuses aan te bieden voor zijn gedrag, maar voor Kenneth Perez was dit gedrag het absolute dieptepunt van de middag.

"Dit was echt een dieptepunt", begint Perez zondagavond in het programma Dit was het Weekend van ESPN: "Een arts, die een mooie studie heeft afgerond en slimmer is dan de gemiddelde persoon, wordt op zijn plek gezet door St. Juste. Hij werd bij zijn kraag gepakt en weggestuurd. Ik hoop dat hij vandaag direct zijn ontslagbrief heeft ingediend bij Feyenoord en zegt: Hier ben ik niet van gediend."

Perez vervolg: "St. Juste is sowieso heel irritant, maar dit is echt beneden alle peil. Ik vond dit zo'n dieptepunt; hier moet Feyenoord echt ingrijpen. Dit deed mij denken aan ambulancebroeders die bejegend worden. Voor Feyenoord was het natuurlijk een goede dag, want ze hebben de tweede plaats in handen. Maar voor mij was het een zwarte dag voor Feyenoord, met hoe ze de club hebben verkocht."

Perez is niet de enige die kritisch was op het gedrag van St. Juste. De Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns haalde via sociale media ook al uit naar de verdediger van de nummer twee van de Eredivisie: "Wat een vreemd en respectloos gedrag van St. Juste, die de verzorgers van Feyenoord nogal dwingend en tegen hun zin van het veld duwt. Waar is dat voor nodig? Die mensen hebben hun eigen taak en Wellenreuther wekte (ten onrechte) de indruk zwaar geblesseerd te zijn", schreef hij.

De kikker
476 Reacties
1.116 Dagen lid
666 Likes
De kikker
Die neemt het gedrag over van zijn supporters

Kicker
213 Reacties
659 Dagen lid
443 Likes
Kicker
Als je je voetkwaliteiten niet op het veld kan laten zien doe je het op deze manier.

Fortuna - Feyenoord

Fortuna Sittard
1 - 2
Feyenoord
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Jeremiah St. Juste

Jeremiah St. Juste
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 29 jaar (19 okt. 1996)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
5
0
2025/2026
Sporting
0
0
2024/2025
Sporting
14
0
2023/2024
Sporting
11
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55

