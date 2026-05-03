Premier League-kijkers diep geschokt door ‘slechtste beslissing ooit in het voetbal’

Scheidsrechter Robert Jones heeft zondag voor een grote schok gezorgd in de Premier League. De arbiter nam in de competitiewedstrijd tussen Bournemouth en Crystal Palace ‘de slechtste beslissing ooit in het voetbal’.

Bournemouth verkeert de laatste weken in uitstekende vorm en bond zondag ook Crystal Palace aan de zegekar (3-0). The Cherries kwamen na tien minuten voetballen op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Jefferson Lerma en werden later in de eerste helft verder in het zadel geholpen door de arbitrage.

Artikel gaat verder onder video

Dean Henderson plukte een hoekschop van Bournemouth uit de lucht, waarna de doelman van Crystal Palace de bal uit zijn handen liet glippen. Henderson viel vervolgens op zijn knieën, waarna zijn rechterbeen de linkervoet van Marcos Senesi bijzonder licht raakte.

Van een overtreding leek geen sprake, maar Jones floot meteen voor een overtreding. De arbiter had vervolgens nog wel even contact met de videoscheidsrechter, maar bleef bij zijn initiële beslissing.

Kijkers wereldwijd hebben diep geschokt gereageerd op de beslissing van Jones. Zo spreekt iemand op X van ‘de slechtste beslissing ooit in het voetbal’. De desbetreffende persoon krijgt ontzettend veel bijval: op het moment van schrijven is zijn bericht al meer dan 2.100 keer geliket.

🚨 Bournemouth awarded a penalty. pic.twitter.com/U19kDzh08N — Low Res Replay (@lowresreplay) May 3, 2026 I think this might be the worst decision across the entire history of football https://t.co/NdrnWlZrnA — MC (@UtdMicah) May 3, 2026