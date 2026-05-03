Live voetbal 11

Premier League-kijkers diep geschokt door ‘slechtste beslissing ooit in het voetbal’

3 mei 2026, 19:29
Bournemouth Crystal Palace
Foto: © Viaplay
0 reacties
Photo of Demen Bulbul
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Scheidsrechter Robert Jones heeft zondag voor een grote schok gezorgd in de Premier League. De arbiter nam in de competitiewedstrijd tussen Bournemouth en Crystal Palace ‘de slechtste beslissing ooit in het voetbal’.

Bournemouth verkeert de laatste weken in uitstekende vorm en bond zondag ook Crystal Palace aan de zegekar (3-0). The Cherries kwamen na tien minuten voetballen op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Jefferson Lerma en werden later in de eerste helft verder in het zadel geholpen door de arbitrage.

Artikel gaat verder onder video

Dean Henderson plukte een hoekschop van Bournemouth uit de lucht, waarna de doelman van Crystal Palace de bal uit zijn handen liet glippen. Henderson viel vervolgens op zijn knieën, waarna zijn rechterbeen de linkervoet van Marcos Senesi bijzonder licht raakte.

Van een overtreding leek geen sprake, maar Jones floot meteen voor een overtreding. De arbiter had vervolgens nog wel even contact met de videoscheidsrechter, maar bleef bij zijn initiële beslissing.

Kijkers wereldwijd hebben diep geschokt gereageerd op de beslissing van Jones. Zo spreekt iemand op X van ‘de slechtste beslissing ooit in het voetbal’. De desbetreffende persoon krijgt ontzettend veel bijval: op het moment van schrijven is zijn bericht al meer dan 2.100 keer geliket.

Vind jij de strafschop terecht?

Laden...
105 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Clublegende Vieira gelooft niet meer in landstitel Arsenal

Clublegende Vieira gelooft niet meer in landstitel Arsenal

  • ma 20 april, 13:58
  • 20 apr. 13:58
Van Dijk vs Everton

Britse pers geniet van derbyheld Van Dijk bij Liverpool: ‘Ware legende!’

  • ma 20 april, 09:53
  • 20 apr. 09:53
Van Dijk vs Everton

Liverpool wint beladen derby, maar raakt na Alisson ook Mamardashvili kwijt

  • zo 19 april, 17:19
  • 19 apr. 17:19
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
35
41
76
2
Man City
33
37
70
3
Man Utd
35
15
64
4
Liverpool
35
12
58
5
Aston Villa
34
5
58

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws