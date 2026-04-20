Clublegende Vieira gelooft niet meer in landstitel Arsenal

20 april 2026, 13:58
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Patrick Vieira gelooft niet dat Arsenal dit seizoen kampioen van Engeland gaat worden, zo stelt de analist bij Sky Sports. De clublegende denkt dat de ploeg van Mikel Arteta niet de mentale kracht heeft om Manchester City voor te blijven.

Arsenal liep zondagavond opnieuw averij op in de Engelse titelstrijd. De Londenaren gingen op bezoek bij nummer twee Manchester City, maar gingen met 2-1 onderuit in het Etihad Stadium. Daardoor is de voorsprong van de ploeg van Arteta geslonken naar drie punten, maar Manchester City heeft een wedstrijd minder gespeeld. Vieira vindt het onnodig dat Arsenal heeft verloren in het noorden van Engeland, want hij vond de Londenaren goed spelen.

Met name de keuze om Eberechi Eze als valse linksbuiten op te stellen, kon hem bekoren. “Hij bleef niet aan de linkerkant. Hij kwam naar binnen en creëerde daar telkens een numeriek overwicht.” Een interessant tactisch plan, zo vindt de oud-middenvelder, die drie keer kampioen werd met Arsenal. “Ik was eerlijk gezegd een beetje teleurgesteld toen hij eraf werd gehaald. Hij zat goed in de wedstrijd en creëerde kansen met zijn kwaliteiten.” Vieira had er vertrouwen in dat Arsenal op zijn minst een punt zou halen in Manchester. “Want het is een erg lastige ploeg om te verslaan en doelpunten tegen te maken.”

Toch slaagde de ploeg van Pep Guardiola er via Rayan Cherki en Erling Haaland tweemaal in om David Raya te passeren. “Het verschil tussen goede en geweldige teams zit hem in de teams die niet gewend zijn te winnen en de teams die altijd op dit niveau meedoen”, zo stelt Vieira, die verwacht dat het seizoen in mineur gaat eindigen voor Arsenal. “Ze zullen de druk nu nog meer voelen. Ik twijfel altijd al aan de mentale kracht van dit team en gezien het resultaat van vandaag zal ik daar nu nog meer aan twijfelen.”

➡️ Meer Arsenal nieuws

Lees ook:
Arteta verdedigt angstig Arsenal: 'Mensen zien niet wat mijn spelers doormaken'

Arteta verdedigt angstig Arsenal: 'Mensen zien niet wat mijn spelers doormaken'

  • do 16 april, 14:21
  • 16 apr. 14:21
  • 1
Kenneth Perez

Perez weet zeker: ‘Arsenal vliegt 1000% uit CL tegen Atlético’

  • do 16 april, 13:44
  • 16 apr. 13:44
  • 1
Koeman

Hürzeler tipt Koeman: ‘Wieffer verdient het om naar het WK te gaan’

  • ma 13 april, 13:12
  • 13 apr. 13:12
  • 3
Man City - Arsenal

Manchester City
2 - 1
Arsenal
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Patrick Vieira

Patrick Vieira
Functie: Coach
Leeftijd: 49 jaar (23 jun. 1976)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
33
37
70
2
Man City
32
36
67
3
Man Utd
33
13
58
4
Aston Villa
33
6
58
5
Liverpool
33
11
55

