Hürzeler tipt Koeman: ‘Wieffer verdient het om naar het WK te gaan’

13 april 2026, 13:12
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Mats Wieffer verdient het om terug te keren in het Nederlands elftal, zo laat Brighton & Hove Albion-trainer Fabian Hürzeler weten op zijn persconferentie na de 0-2 overwinning op Burnley. Als rechtsback nam hij zaterdag beide treffers van zijn team voor zijn rekening.

Brighton betaalde in de zomer van 2024 een bedrag van zo’n 32 miljoen euro aan Feyenoord om Wieffer naar Engeland te halen. In zijn eerste seizoen moest de middenvelder het vooral doen met invalbeurten, totdat hij aan het einde van het seizoen als rechtsback werd ingezet en dat goed deed. Dit seizoen stond de veertienvoudig international, mits fit, steevast in de basis, meestal als rechtsback.

Zaterdag was Wieffer tweemaal trefzeker voor Brighton, wat pas zijn tweede en derde treffer in Engelse dienst waren. Na afloop was Hürzeler lyrisch over de 26-jarige rechtspoot. “Voor mij is hij op dit moment een van de beste Nederlandse spelers ter wereld, dus ik hoop dat hij een kans krijgt om naar het WK te gaan. Hij verdient het absoluut”, aldus de oefenmeester.

De Duitse trainer is lovend over de manier waarop Wieffer zijn rol invult. “We geven hem de vrijheid om richting het middenveld de ruimtes aan te vallen. Dat is een van zijn sterke punten. Hij heeft zich uitstekend ontwikkeld als back, omdat hij die vrijheid heeft en verdedigend is hij erg fysiek sterk”, besluit hij. Wieffer speelde tot dusver veertien keer in het Nederlands elftal. Zijn laatste oproep dateert van juni 2025.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Burnley - Brighton

Burnley
0 - 2
Brighton & Hove Albion
Gespeeld op 11 apr. 2026
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Fabian Hürzeler

Fabian Hürzeler
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Functie: Coach
Leeftijd: 33 jaar (26 feb. 1993)

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Zweden
0
0
0
4
Tunesië
0
0
0

