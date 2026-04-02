Programma WK 2026 met Nederlandse tijden: het volledige schema

2 april 2026, 06:25
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Nu alle landen zijn gekwalificeerd, is het programma van het WK 2026 compleet. FCUpdate heeft het gehele programma overzichtelijk op een rij gezet, met Nederlandse speeltijden en de locaties.

Er gaan liefst 104 wedstrijden gespeeld worden op het WK, verspreid over 39 dagen. De meeste wedstrijden vinden plaats in de Verenigde Staten, maar ook Mexico en Canada zijn gastland. Voor veel van de wedstrijden zul je wel de wekker moeten zetten…

Speelschema groepsfase WK 2026

Groep A

🇲🇽 Mexico (gastland/CONCACAF)
🇿🇦 Zuid-Afrika (CAF)
🇰🇷 Zuid-Korea (AFC)
🇨🇿 Tsjechië (UEFA)

Speelschema Groep A:

11 juni - 21:00 uur: Mexico - Zuid-Afrika in Mexico-Stad

12 juni - 04:00 uur: Zuid-Korea - Tsjechië in Guadalajara

18 juni - 18:00 uur: Tsjechië - Zuid-Afrika in Atlanta

19 juni - 03:00 uur: Mexico - Zuid-Korea in Guadalajara

25 juni - 03:00 uur: Tsjechië - Mexico in Mexico-Stad

25 juni - 03:00 uur: Zuid-Afrika - Zuid-Korea in Monterrey

Groep B

🇨🇦 Canada (gastland/CONCACAF)
🇧🇦 Bosnië-Herzegovina (UEFA)
🇶🇦 Qatar (AFC)
🇨🇭 Zwitserland (UEFA)

Speelschema Groep B

12 juni - 21:00 uur: Canada - Bosnië-Herzegovina in Toronto

13 juni - 21:00 uur: Qatar - Zwitserland in San Francisco

18 juni - 21:00 uur: Zwitserland - Bosnië-Herzegovina in Los Angeles

19 juni - 00:00 uur: Canada - Qatar in Vancouver

24 juni - 21:00 uur: Zwitserland - Canada in Vancouver

24 juni - 21:00 uur: Bosnië-Herzegovina - Qatar in Seattle

Groep C

🇧🇷 Brazilië (CONMEBOL)
🇲🇦 Marokko (CAF)
🇭🇹 Haïti (CONCACAF)
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schotland (UEFA)

Speelschema Groep C

14 juni - 00:00 uur: Brazillië - Marokko in New York/New Jersey

14 juni - 03:00 uur: Haïti - Schotland in Boston

20 juni - 00:00 uur: Schotland - Marokko in Boston

20 juni - 03:00 uur: Brazillië - Haïti in Philadelphia

25 juni - 00:00 uur: Schotland - Brazillië in Miami

25 juni - 00:00 uur: Marokko - Haïti in Atlanta

Groep D

🇺🇸 Verenigde Staten (gastland/CONCACAF)
🇵🇾 Paraguay (CONMEBOL)
🇦🇺 Australië (AFC)
🇹🇷 Turkije (UEFA)

Speelschema Groep D

13 juni - 03:00 uur: Verenigde Staten - Paraguay in Los Angeles

13 juni - 06:00 uur: Australië - Turkije in Vancouver

19 juni - 06:00 uur: Turkije - Paraguay in San Francisco

19 juni - 21:00 uur: Verenigde Staten - Australië in Seattle

26 juni - 04:00 uur: Turkije - Verenigde Staten in Los Angeles

26 juni - 04:00 uur: Paraguay - Australië in San Franscisco

Groep E

🇩🇪 Duitsland (UEFA)
🇨🇼 Curaçao (CONCACAF)
🇨🇮 Ivoorkust (CAF)
🇪🇨 Ecuador (CONMEBOL)

Speelschema Groep E

14 juni - 19:00 uur: Duitsland - Curaçao in Houston

15 juni - 01:00 uur: Ivoorkust - Ecuador in Philadelphia

20 juni - 22:00 uur: Duitsland - Ivoorkust in Toronto

21 juni - 02:00 uur: Ecuador - Curaçao in Kansas City

25 juni - 22:00 uur: Ecuador - Duitsland in New York/New Jersey

25 juni - 22:00 uur: Curaçao - Ivoorkust in Philadelphia

Groep F

🇳🇱 Nederland (UEFA)
🇯🇵 Japan (AFC)
🇸🇪 Zweden (UEFA)
🇹🇳 Tunesië (CAF)

Speelschema Groep F

14 juni - 22:00 uur: Nederland - Japan in Dallas

15 juni - 04:00 uur: Zweden - Tunesië in Monterrey

20 juni - 06:00 uur: Tunesië - Japan in Monterrey

20 juni - 19:00 uur: Nederland - Zweden in Houston

26 juni - 01:00 uur: Japan - Zweden in Dallas

26 juni - 01:00 uur: Tunesië - Nederland in Kansas City

Groep G

🇧🇪 België (UEFA)
🇪🇬 Egypte (CAF)
🇮🇷 Iran (AFC)
🇳🇿 Nieuw-Zeeland (OFC)

Speelschema Groep G

15 juni - 21:00 uur: België - Egypte in Seattle

16 juni - 03:00 uur: Iran - Nieuw-Zeeland in Los Angeles

21 juni - 21:00 uur: België - Iran in Los Angeles

22 juni - 03:00 uur: Nieuw-Zeeland - Egypte in Vancouver

27 juni - 05:00 uur: Egypte - Iran in Seattle

27 juni - 05:00 uur: Nieuw-Zeeland - België in Vancouver

Groep H

🇪🇸 Spanje (UEFA)
🇨🇻 Kaapverdië (CAF)
🇸🇦 Saudi-Arabië (AFC)
🇺🇾 Uruguay (CONMEBOL)

Speelschema Groep H

15 juni - 18:00 uur: Spanje - Kaapverdië in Atlanta

16 juni - 00:00 uur: Saoedi-Arabië - Uruguay in Miami

21 juni - 18:00 uur: Spanje - Saoedi-Arabië in Atlanta

22 juni - 00:00 uur: Uruguay - Kaapverdië in Miami

27 juni - 02:00 uur: Kaapverdië - Saoedi-Arabië in Houston

27 juni - 02:00 uur: Uruguay - Spanje in Guadalajara

Groep I

🇫🇷 Frankrijk (UEFA)
🇸🇳 Senegal (CAF)
🇮🇶 Irak (AFC)
🇳🇴 Noorwegen (UEFA)

Speelschema Groep I

16 juni - 21:00 uur: Frankrijk - Senegal in New York/New Jersey

17 juni - 00:00 uur: Irak - Noorwegen in Boston

22 juni - 23:00 uur: Frankrijk - Irak in Philadelphia

23 juni - 02:00 uur: Noorwegen - Senegal in New York/New Jersey

26 juni - 00:00 uur: Noorwegen - Frankrijk in Boston

26 juni - 00:00 uur: Senegal - Irak in Toronto

Groep J

🇦🇷 Argentinië (CONMEBOL)
🇩🇿 Algerije (CAF)
🇦🇹 Oostenrijk (UEFA)
🇯🇴 Jordanië (AFC)

Speelschema Groep J

17 juni - 03:00 uur: Argentinië - Algerije in Kansas City

17 juni - 06:00 uur: Oostenrijk - Jordanië in San Francisco

22 juni - 19:00 uur: Argentinië - Oostenrijk in Dallas

23 juni - 05:00 uur: Jordanië - Algerije in San Francisco

27 juni - 00:00 uur: Algerije - Oostenrijk in Kansas City

27 juni - 00:00 uur: Jordanië - Argentinië in Dallas

Groep K

🇵🇹 Portugal (UEFA)
🇨🇩 DR Congo (CAF)
🇺🇿 Oezbekistan (AFC)
🇨🇴 Colombia (CONMEBOL)

Speelschema Groep K

17 juni - 19:00 uur: Portugal - Democratische Republiek Congo in Houston

18 juni - 04:00 uur: Oezbekistan - Colombia in Mexico-Stad

23 juni - 19:00 uur: Portugal - Oezbekistan in Houston

24 juni - 04:00 uur: Colombia - Democratische Republiek Congo in Guadalajara

28 juni - 01:30 uur: Colombia - Portugal in Miami

28 juni - 01:30 uur: Democratische Republiek Congo - Oezbekistan in Atlanta

Groep L

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Engeland (UEFA)
🇭🇷 Kroatië (UEFA)
🇬🇭 Ghana (CAF)
🇵🇦 Panama (CONCACAF)

Speelschema Groep L

17 juni - 22:00 uur: Engeland - Kroatië in Dallas

18 juni - 01:00 uur: Ghana - Panama in Toronto

23 juni - 22:00 uur: Engeland - Ghana in Boston

24 juni - 01:00 uur: Panama - Kroatië in Toronto

27 juni - 23:00 uur: Panama - Engeland in New York/New Jersey

27 juni - 23:00 uur: Kroatië - Ghana in Philadelphia

Speelschema laatste 32

W73: 28 juni - 21:00 uur: Nummer 2 Poule A - Nummer 2 Poule B in Los Angeles

W76: 29 juni - 19:00 uur: Winnaar Poule C - Nummer 2 Poule F in Houston

W74: 29 juni - 22:30 uur: Winnaar Poule E - Nummer 3 Poule AB/C/D/F in Boston

W75: 30 juni - 03:00 uur: Winnaar Poule F - Nummer 2 Poule C in Monterrey

W78: 30 juni - 19:00 uur: Nummer 2 Poule E - Nummer 2 Poule I in Dallas

W77: 30 juni - 23:00 uur: Winnaar Poule I - Nummer 3 Poule C/D/F/G/H in New York/New Jersey

W79: 1 juli - 03:00 uur: Winnaar Poule A - Nummer 3 Poule C/E/F/H/I in Mexico-Stad

W80: 1 juli - 18:00 uur: Winnaar Poule L - Nummer 3 Poule E/H/I/J/K in Atlanta

W82: 1 juli - 22:00 uur: Winnaar Poule G - Nummer 3 Poule A/E/H/I/J in San Francisco

W81: 2 juli - 02:00 uur: Winnaar Poule D - Nummer 3 Poule B/E/F/I/J in Seattle

W84: 2 juli - 21:00 uur: Winnaar Poule H - Nummer 2 Poule J in Los Angeles

W83: 3 juli - 01:00 uur: Nummer 2 Poule K - Nummer 2 Poule L in Toronto

W85: 3 juli - 05:00 uur: Winnaar Poule B - Nummer 3 Poule E/F/G/I/J in Vancouver

W88: 3 juli - 20:00 uur: Nummer 2 Poule D - Nummer 2 Poule G in Dallas

W86: 4 juli - 00:00 uur: Winnaar Poule J - Nummer 2 Poule H in Miami

W87: 4 juli - 03:30 uur: Winnaar Poule K - Nummer 3 Poule D/E/I/J/L in Kansas City

Speelschema achtste finales

W90: 4 juli - 19:00 uur: Winnaar wedstrijd 73 - Winnaar wedstrijd 75 in Houston

W89: 4 juli - 23:00 uur: Winnaar wedstrijd 74 - Winnaar wedstrijd 77 in Philadelphia

W91: 5 juli - 22:00 uur: Winnaar wedstrijd 76 - Winnaar wedstrijd 78 in New York/New Jersey

W92: 6 juli - 02:00 uur: Winnaar wedstrijd 79 - Winnaar wedstrijd 80 in Mexico-Stad

W93: 6 juli - 21:00 uur: Winnaar wedstrijd 83 - Winnaar wedstrijd 84 in Dallas

W94: 7 juli - 02:00 uur: Winnaar wedstrijd 81 - Winnaar wedstrijd 82 in Seatlle

W95: 7 juli - 18:00 uur: Winnaar wedstrijd 86 - Winnaar wedstrijd 88 in Atlanta

W96: 7 juli - 22:00 uur: Winnaar wedstrijd 85 - Winnaar wedstrijd 87 in Vancouver

Speelschema kwartfinales

W97: 9 juli - 22:00 uur: Winnaar wedstrijd 89 - Winnaar wedstrijd 90 in Boston

W98: 10 juli - 21:00 uur: Winnaar wedstrijd 93 - Winnaar wedstrijd 94 in Los Angeles

W99: 11 juli - 23:00 uur: Winnaar wedstrijd 91 - Winnaar wedstrijd 92 in Miami

W100: 12 juli - 03:00 uur: Winnaar wedstrijd 95 - Winnaar wedstrijd 96 in Kansas City

Speelschema halve finales

W101: 14 juli - 21:00 uur: Winnaar wedstrijd 97 - Winnaar wedstrijd 98 in Dallas

W102: 15 juli - 21:00 uur: Winnaar wedstrijd 99 - Winnaar wedstrijd 100 in Atlanta

Troostfinale

18 juli - 23:00 uur: Verliezer wedstrijd 101 - Verliezer wedstrijd 102 in Miami

Finale

19 juli - 21:00 uur: Winnaar wedstrijd 101 - Winnaar wedstrijd 102 in New York/New Jersey

Wie gaat het WK 2026 winnen?

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep A
GS
DS
PT
1
Mexico
0
0
0
2
Zuid-Afrika
0
0
0
3
Zuid-Korea
0
0
0
4
Tsjechië
0
0
0
Groep B
GS
DS
PT
1
Canada
0
0
0
2
Bosnië-Herzeg.
0
0
0
3
Qatar
0
0
0
4
Zwitserland
0
0
0

