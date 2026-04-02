Programma WK 2026 met Nederlandse tijden: het volledige schema

Nu alle landen zijn gekwalificeerd, is het programma van het WK 2026 compleet. FCUpdate heeft het gehele programma overzichtelijk op een rij gezet, met Nederlandse speeltijden en de locaties.
Er gaan liefst 104 wedstrijden gespeeld worden op het WK, verspreid over 39 dagen. De meeste wedstrijden vinden plaats in de Verenigde Staten, maar ook Mexico en Canada zijn gastland. Voor veel van de wedstrijden zul je wel de wekker moeten zetten…
🇲🇽 Mexico (gastland/CONCACAF)
🇿🇦 Zuid-Afrika (CAF)
🇰🇷 Zuid-Korea (AFC)
🇨🇿 Tsjechië (UEFA)
Speelschema Groep A:
11 juni - 21:00 uur: Mexico - Zuid-Afrika in Mexico-Stad
12 juni - 04:00 uur: Zuid-Korea - Tsjechië in Guadalajara
18 juni - 18:00 uur: Tsjechië - Zuid-Afrika in Atlanta
19 juni - 03:00 uur: Mexico - Zuid-Korea in Guadalajara
25 juni - 03:00 uur: Tsjechië - Mexico in Mexico-Stad
25 juni - 03:00 uur: Zuid-Afrika - Zuid-Korea in Monterrey
🇨🇦 Canada (gastland/CONCACAF)
🇧🇦 Bosnië-Herzegovina (UEFA)
🇶🇦 Qatar (AFC)
🇨🇭 Zwitserland (UEFA)
Speelschema Groep B
12 juni - 21:00 uur: Canada - Bosnië-Herzegovina in Toronto
13 juni - 21:00 uur: Qatar - Zwitserland in San Francisco
18 juni - 21:00 uur: Zwitserland - Bosnië-Herzegovina in Los Angeles
19 juni - 00:00 uur: Canada - Qatar in Vancouver
24 juni - 21:00 uur: Zwitserland - Canada in Vancouver
24 juni - 21:00 uur: Bosnië-Herzegovina - Qatar in Seattle
🇧🇷 Brazilië (CONMEBOL)
🇲🇦 Marokko (CAF)
🇭🇹 Haïti (CONCACAF)
🏴 Schotland (UEFA)
Speelschema Groep C
14 juni - 00:00 uur: Brazillië - Marokko in New York/New Jersey
14 juni - 03:00 uur: Haïti - Schotland in Boston
20 juni - 00:00 uur: Schotland - Marokko in Boston
20 juni - 03:00 uur: Brazillië - Haïti in Philadelphia
25 juni - 00:00 uur: Schotland - Brazillië in Miami
25 juni - 00:00 uur: Marokko - Haïti in Atlanta
🇺🇸 Verenigde Staten (gastland/CONCACAF)
🇵🇾 Paraguay (CONMEBOL)
🇦🇺 Australië (AFC)
🇹🇷 Turkije (UEFA)
Speelschema Groep D
13 juni - 03:00 uur: Verenigde Staten - Paraguay in Los Angeles
13 juni - 06:00 uur: Australië - Turkije in Vancouver
19 juni - 06:00 uur: Turkije - Paraguay in San Francisco
19 juni - 21:00 uur: Verenigde Staten - Australië in Seattle
26 juni - 04:00 uur: Turkije - Verenigde Staten in Los Angeles
26 juni - 04:00 uur: Paraguay - Australië in San Franscisco
🇩🇪 Duitsland (UEFA)
🇨🇼 Curaçao (CONCACAF)
🇨🇮 Ivoorkust (CAF)
🇪🇨 Ecuador (CONMEBOL)
Speelschema Groep E
14 juni - 19:00 uur: Duitsland - Curaçao in Houston
15 juni - 01:00 uur: Ivoorkust - Ecuador in Philadelphia
20 juni - 22:00 uur: Duitsland - Ivoorkust in Toronto
21 juni - 02:00 uur: Ecuador - Curaçao in Kansas City
25 juni - 22:00 uur: Ecuador - Duitsland in New York/New Jersey
25 juni - 22:00 uur: Curaçao - Ivoorkust in Philadelphia
🇳🇱 Nederland (UEFA)
🇯🇵 Japan (AFC)
🇸🇪 Zweden (UEFA)
🇹🇳 Tunesië (CAF)
Speelschema Groep F
14 juni - 22:00 uur: Nederland - Japan in Dallas
15 juni - 04:00 uur: Zweden - Tunesië in Monterrey
20 juni - 06:00 uur: Tunesië - Japan in Monterrey
20 juni - 19:00 uur: Nederland - Zweden in Houston
26 juni - 01:00 uur: Japan - Zweden in Dallas
26 juni - 01:00 uur: Tunesië - Nederland in Kansas City
🇧🇪 België (UEFA)
🇪🇬 Egypte (CAF)
🇮🇷 Iran (AFC)
🇳🇿 Nieuw-Zeeland (OFC)
Speelschema Groep G
15 juni - 21:00 uur: België - Egypte in Seattle
16 juni - 03:00 uur: Iran - Nieuw-Zeeland in Los Angeles
21 juni - 21:00 uur: België - Iran in Los Angeles
22 juni - 03:00 uur: Nieuw-Zeeland - Egypte in Vancouver
27 juni - 05:00 uur: Egypte - Iran in Seattle
27 juni - 05:00 uur: Nieuw-Zeeland - België in Vancouver
🇪🇸 Spanje (UEFA)
🇨🇻 Kaapverdië (CAF)
🇸🇦 Saudi-Arabië (AFC)
🇺🇾 Uruguay (CONMEBOL)
Speelschema Groep H
15 juni - 18:00 uur: Spanje - Kaapverdië in Atlanta
16 juni - 00:00 uur: Saoedi-Arabië - Uruguay in Miami
21 juni - 18:00 uur: Spanje - Saoedi-Arabië in Atlanta
22 juni - 00:00 uur: Uruguay - Kaapverdië in Miami
27 juni - 02:00 uur: Kaapverdië - Saoedi-Arabië in Houston
27 juni - 02:00 uur: Uruguay - Spanje in Guadalajara
🇫🇷 Frankrijk (UEFA)
🇸🇳 Senegal (CAF)
🇮🇶 Irak (AFC)
🇳🇴 Noorwegen (UEFA)
Speelschema Groep I
16 juni - 21:00 uur: Frankrijk - Senegal in New York/New Jersey
17 juni - 00:00 uur: Irak - Noorwegen in Boston
22 juni - 23:00 uur: Frankrijk - Irak in Philadelphia
23 juni - 02:00 uur: Noorwegen - Senegal in New York/New Jersey
26 juni - 00:00 uur: Noorwegen - Frankrijk in Boston
26 juni - 00:00 uur: Senegal - Irak in Toronto
🇦🇷 Argentinië (CONMEBOL)
🇩🇿 Algerije (CAF)
🇦🇹 Oostenrijk (UEFA)
🇯🇴 Jordanië (AFC)
Speelschema Groep J
17 juni - 03:00 uur: Argentinië - Algerije in Kansas City
17 juni - 06:00 uur: Oostenrijk - Jordanië in San Francisco
22 juni - 19:00 uur: Argentinië - Oostenrijk in Dallas
23 juni - 05:00 uur: Jordanië - Algerije in San Francisco
27 juni - 00:00 uur: Algerije - Oostenrijk in Kansas City
27 juni - 00:00 uur: Jordanië - Argentinië in Dallas
🇵🇹 Portugal (UEFA)
🇨🇩 DR Congo (CAF)
🇺🇿 Oezbekistan (AFC)
🇨🇴 Colombia (CONMEBOL)
Speelschema Groep K
17 juni - 19:00 uur: Portugal - Democratische Republiek Congo in Houston
18 juni - 04:00 uur: Oezbekistan - Colombia in Mexico-Stad
23 juni - 19:00 uur: Portugal - Oezbekistan in Houston
24 juni - 04:00 uur: Colombia - Democratische Republiek Congo in Guadalajara
28 juni - 01:30 uur: Colombia - Portugal in Miami
28 juni - 01:30 uur: Democratische Republiek Congo - Oezbekistan in Atlanta
🏴 Engeland (UEFA)
🇭🇷 Kroatië (UEFA)
🇬🇭 Ghana (CAF)
🇵🇦 Panama (CONCACAF)
Speelschema Groep L
17 juni - 22:00 uur: Engeland - Kroatië in Dallas
18 juni - 01:00 uur: Ghana - Panama in Toronto
23 juni - 22:00 uur: Engeland - Ghana in Boston
24 juni - 01:00 uur: Panama - Kroatië in Toronto
27 juni - 23:00 uur: Panama - Engeland in New York/New Jersey
27 juni - 23:00 uur: Kroatië - Ghana in Philadelphia
W73: 28 juni - 21:00 uur: Nummer 2 Poule A - Nummer 2 Poule B in Los Angeles
W76: 29 juni - 19:00 uur: Winnaar Poule C - Nummer 2 Poule F in Houston
W74: 29 juni - 22:30 uur: Winnaar Poule E - Nummer 3 Poule AB/C/D/F in Boston
W75: 30 juni - 03:00 uur: Winnaar Poule F - Nummer 2 Poule C in Monterrey
W78: 30 juni - 19:00 uur: Nummer 2 Poule E - Nummer 2 Poule I in Dallas
W77: 30 juni - 23:00 uur: Winnaar Poule I - Nummer 3 Poule C/D/F/G/H in New York/New Jersey
W79: 1 juli - 03:00 uur: Winnaar Poule A - Nummer 3 Poule C/E/F/H/I in Mexico-Stad
W80: 1 juli - 18:00 uur: Winnaar Poule L - Nummer 3 Poule E/H/I/J/K in Atlanta
W82: 1 juli - 22:00 uur: Winnaar Poule G - Nummer 3 Poule A/E/H/I/J in San Francisco
W81: 2 juli - 02:00 uur: Winnaar Poule D - Nummer 3 Poule B/E/F/I/J in Seattle
W84: 2 juli - 21:00 uur: Winnaar Poule H - Nummer 2 Poule J in Los Angeles
W83: 3 juli - 01:00 uur: Nummer 2 Poule K - Nummer 2 Poule L in Toronto
W85: 3 juli - 05:00 uur: Winnaar Poule B - Nummer 3 Poule E/F/G/I/J in Vancouver
W88: 3 juli - 20:00 uur: Nummer 2 Poule D - Nummer 2 Poule G in Dallas
W86: 4 juli - 00:00 uur: Winnaar Poule J - Nummer 2 Poule H in Miami
W87: 4 juli - 03:30 uur: Winnaar Poule K - Nummer 3 Poule D/E/I/J/L in Kansas City
W90: 4 juli - 19:00 uur: Winnaar wedstrijd 73 - Winnaar wedstrijd 75 in Houston
W89: 4 juli - 23:00 uur: Winnaar wedstrijd 74 - Winnaar wedstrijd 77 in Philadelphia
W91: 5 juli - 22:00 uur: Winnaar wedstrijd 76 - Winnaar wedstrijd 78 in New York/New Jersey
W92: 6 juli - 02:00 uur: Winnaar wedstrijd 79 - Winnaar wedstrijd 80 in Mexico-Stad
W93: 6 juli - 21:00 uur: Winnaar wedstrijd 83 - Winnaar wedstrijd 84 in Dallas
W94: 7 juli - 02:00 uur: Winnaar wedstrijd 81 - Winnaar wedstrijd 82 in Seatlle
W95: 7 juli - 18:00 uur: Winnaar wedstrijd 86 - Winnaar wedstrijd 88 in Atlanta
W96: 7 juli - 22:00 uur: Winnaar wedstrijd 85 - Winnaar wedstrijd 87 in Vancouver
W97: 9 juli - 22:00 uur: Winnaar wedstrijd 89 - Winnaar wedstrijd 90 in Boston
W98: 10 juli - 21:00 uur: Winnaar wedstrijd 93 - Winnaar wedstrijd 94 in Los Angeles
W99: 11 juli - 23:00 uur: Winnaar wedstrijd 91 - Winnaar wedstrijd 92 in Miami
W100: 12 juli - 03:00 uur: Winnaar wedstrijd 95 - Winnaar wedstrijd 96 in Kansas City
W101: 14 juli - 21:00 uur: Winnaar wedstrijd 97 - Winnaar wedstrijd 98 in Dallas
W102: 15 juli - 21:00 uur: Winnaar wedstrijd 99 - Winnaar wedstrijd 100 in Atlanta
18 juli - 23:00 uur: Verliezer wedstrijd 101 - Verliezer wedstrijd 102 in Miami
19 juli - 21:00 uur: Winnaar wedstrijd 101 - Winnaar wedstrijd 102 in New York/New Jersey