'Metamorfose Feyenoord: deze vijftien spelers vertrekken uit De Kuip'

Liefst vijftien spelers staan op de nominatie om te vertrekken bij Feyenoord. Clubwatcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad zet dinsdag op een rij welke spelers waarschijnlijk weggaan, plus negen spelers van wie de toekomst een ‘twijfelgeval’ is.

Verdedigers Givairo Read, Gernot Trauner en Malcolm Jeng en aanvallers Raheem Sterling, Ayase Ueda, Anis Hadj Moussa en Gonçalo Borges lijken hun laatste wedstrijden te hebben gespeeld. Hetzelfde geldt voor de dit seizoen verhuurde spelers Plamen Andreev, Jeyland Mitchell, Neraysho Kasanwirjo, Ramiz Zerrouki, Calvin Stengs, Luka Ivanusec, Chris-Kévin Nadje en Stéphano Carrillo.

In het geval van Trauner, Jeng en Sterling gaat het om aflopende contracten. Zij lijken transfervrij te vertrekken. Voor de andere spelers zal Feyenoord in principe een transfersom ontvangen bij een vertrek, tenzij er een andere regeling wordt getroffen, zoals de ontbinding van een contract met wederzijds goedvinden.

Daarnaast zijn er nog negen 'twijfelgevallen'. Het gaat om doelman Steven Benda, verdedigers Jordan Lotomba en Bart Nieuwkoop, middenvelder Sem Steijn, aanvallers Aymen Sliti, Gaoussou Diarra en Casper Tengstedt, plus de verhuurde Jan Plug en Jaden Slory.

Al met al kunnen liefst 24 spelers de deur dus achter zich dichttrekken.Wie hebben dan wel een toekomst in De Kuip? Doelmannen Timon Wellenreuther en Liam Bossin koersen af op een langer verblijf, evenals verdedigers Mats Deijl, Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe, Thomas Beelen, Jeremiah St. Juste, Thijs Kraaijeveld, Jordan Bos en Gijs Smal, middenvelders Luciano Valente, Jakub Moder, Oussama Targhalline, Tobias van den Elshout en In-beom Hwang, aanvallers Leo Sauer en Shaqueel van Persie en huurling Gjivai Zechiël.

Vanmiddag komt FCUpdate met een uitgebreide voorbeschouwing op de transferzomer van Feyenoord. Wat staat de nieuwe technisch directeur Dévy Rigaux te wachten?