Feyenoord heeft helemaal geen aanbieding gedaan, zo meldt Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. Afgelopen week kwam het bericht naar buiten dat de Rotterdammers de Engelsman een voorstel hebben gedaan, maar dit wordt ‘met klem ontkend’.

Feyenoord kondigde in februari met veel bombarie de transfervrije komst van Sterling aan, maar een succesverhaal werd het niet in De Kuip. De Engelsman kwam in de tweede seizoenshelft in acht officiële duels niet verder dan 421 minuten, waarin hij slechts eenmaal een assist leverde. Verder heeft de wereldster van weleer weinig tot niets laten zien in het shirt van Feyenoord.

Vorige week zorgde FR12 voor verbazing door te melden dat Sterling een aanbieding voor een langer verblijf in De Kuip in beraad heeft, daar zijn huidige contract deze zomer afloopt. De fanwebsite wist te melden dat er in Londen gesprekken plaatsvonden tussen Feyenoord en de entourage van de buitenspeler. De aanbieding zou voornamelijk uit de koker van Robin van Persie zijn gekomen.

Volgens Gouka is er echter niets waar van deze berichtgeving. De clubwatcher van het Algemeen Dagblad heeft navraag gedaan bij de nummer twee van Nederland, waarop Feyenoord ‘met klem ontkende’ dat Sterling een aanbieding heeft gekregen voor een langer verblijf. “Dat zou ook vreemd zijn, want op basis van wat zou een extra seizoen van de Engelsman gerechtvaardigd zijn?”, vraagt de clubwatcher zich daarbij af.