Feyenoord deelt forse financiële tik uit aan Ajax

De slotdag van de Eredivisie heeft financiële gevolgen voor Feyenoord en Ajax. Het was al duidelijk dat Feyenoord als tweede zou eindigen, maar de klassering van Ajax was nog een vraagteken. Door de vijfde plek van Ajax schuift Feyenoord voorbij de Amsterdammers op de ranglijst die bepalend is voor de verdeling van de televisiegelden.

De Rotterdammers stijgen naar de tweede plek op de zogeheten tv-ranglijst, achter PSV. Die verschuiving levert Feyenoord komend seizoen naar verwachting circa 13,2 miljoen euro aan televisiegelden op. Ajax moet genoegen nemen met ongeveer 11,7 miljoen euro. Er vloeit circa 1,5 miljoen euro van de Johan Cruijff ArenA naar De Kuip.

De Eredivisie verdeelt volgend seizoen ongeveer 117,5 miljoen euro aan centrale tv-inkomsten. Die verdeling wordt gebaseerd op de prestaties van clubs over de afgelopen tien seizoenen. Daarbij telt het meest recente seizoen het zwaarst mee: tien keer zwaarder dan het seizoen van tien jaar geleden.

De nummer één van de Eredivisie ontvangt achttien punten voor de tv-ranglijst, de nummer twee zeventien en zo loopt dat af richting de onderste plaatsen. Feyenoord pakte met de tweede plaats dus fors meer gewogen punten dan Ajax, dat als vijfde eindigde.

Aan het begin van dit seizoen hadden de Amsterdammers nog een voorsprong van 28 punten op Feyenoord in het klassement. Door de huidige eindstand slaat die balans om. Feyenoord verzamelt over dit seizoen 170 gewogen punten, tegenover 140 voor Ajax, waardoor de Rotterdammers hun rivaal definitief voorbijgaan.

Voor Ajax komt de klap extra hard aan. De club ziet niet alleen de miljoenen uit de Champions League of Europa League aan zich voorbijgaan, maar levert nu dus ook in op de verdeling van de televisiegelden.

PSV blijft ondertussen onaantastbaar bovenaan de ranglijst voor televisiegelden. De landskampioen ontvangt met circa 14,7 miljoen euro opnieuw het grootste aandeel van de totale pot.