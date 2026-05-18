'Oranje-spelers lachen Guus Til uit'

Guus Til met het Nederlands elftal mee naar het WK? Het is een gedachte waar Rafael van der Vaart nog niet zo goed aan kan wennen. De NOS-analist zou de speler van PSV niet meenemen naar het WK.

Van der Vaart geeft in Studio Voetbal aan dat in zijn ogen het wat overdreven is dat Til de laatste tijd regelmatig in verband wordt gebracht met een oproep voor Oranje: "De huidige basis, die jongens zijn van absoluut topniveau. Dan wordt Til of Veerman uitgelachen", zegt Van der Vaart, die wel denkt dat Til goed om kan gaan met een reserverol: "Hij vindt het prima om op de bank te zitten, dat is anders dan Veerman. Die staat bij wijze van spreken liever op de kermis in Volendam."

Artikel gaat verder onder video

Theo Janssen vindt wel dat Til mee moet naar het WK: "Hij heeft een fantastische timing. Hij staat altijd op de juiste plek, zulke types hebben we niet bij Oranje. Als nummer tien heb je iemand nodig die altijd onderweg is. Die kan je heel goed gebruiken."

Janssen vervolgt: "Als je kijkt naar Frenkie, Reijnders en Gravenberch. Die lijken een beetje op elkaar en zijn niet complementair aan elkaar', ging Janssen verder. 'Til is een heel andere speler. Die kan je heel goed gebruiken op het WK."