Valentijn Driessen ziet de toekomst van Ajax somber in, zo stelt hij in zijn column in De Telegraaf. De verslaggever voorspelt een vergelijkbaar scenario in Amsterdam als Anderlecht is overkomen. De recordkampioen van België was jarenlang dominant in de Jupiler Pro League, maar is inmiddels afgegleden.

Ajax speelde zondagmiddag met 0-0 gelijk op bezoek bij sc Heerenveen, waardoor de Amsterdammers voor de tweede keer in drie seizoenen op de vijfde plaats eindigden. De ploeg van Óscar García is daardoor veroordeeld tot het spelen van play-offs in een poging een voorrondeticket voor de Conference League veilig te stellen. Dat Ajax dit seizoen nationaal en internationaal ‘een modderfiguur heeft geslagen’ is volgens Driessen geen incident meer, maar een structureel probleem.

“Ajax is hard op weg het Anderlecht van Nederland te worden. Een vervallen topclub, niet meer dan een subtopper met af en toe een uitschieter naar boven”, schrijft de journalist. Anderlecht werd in totaal 34 keer kampioen van België, maar de laatste titel dateert alweer van 2016/17. Sindsdien eindigde de club uit Brussel twee keer op de tweede plaats, maar werd het ook een keer achtste en een keer elfde.

“Ajax heeft zich dit seizoen op alle fronten, sportief en bestuurlijk belachelijk gemaakt”, gaat Driessen verder. Ajax liet in zijn ogen na om het Europese ticket dat ‘voor het oprapen lag’ te veroveren op de laatste speeldag. “Nu zijn ze in Amsterdam gedwongen notabene een plaats in de voorronde van de Conference League (!) af te dwingen in de play-offs.” Dit moet gebeuren in het stadion van FC Volendam, omdat de Johan Cruijff ArenA in gebruik is voor een reeks concerten van Harry Styles.

Vierde trainer in een seizoen

Niet alleen Ajax, maar ook trainer García is volgens Driessen een ‘lachertje’. “Na het verlies tegen FC Utrecht serveerde de Spanjaard alles en iedereen af bij Ajax en pleitte hij zichzelf vrij voor de nederlaag en vijfde plaats op de ranglijst. Vijf dagen later verkondigde de vertrouweling van Jordi Cruijff dat Ajax kampioen wordt in 2027”, uit de verslaggever zijn verbazing. Dat de Amsterdammers vervolgens in Heerenveen niets klaarspeelden, wijt Driessen aan de tactische en personele keuzes van de interim-trainer.

“García is nu al een ramp voor Ajax en je moet er niet aan denken dat hij volgend seizoen nog wat te vertellen heeft bij de club”, gaat de columnist verder. “Hij heeft niets met zijn spelers en de spelers hebben niets met García.” Driessen haalt aan dat de huidige oefenmeester nog slechter presteert dan John Heitinga en Fred Grim. “Drie trainers in één seizoen is te veel, maar voor García zullen de Ajacieden zeker niet vol gas geven in de play-offs”, weet Driessen. “Zelfs niet nadat ze het door hem geplante mes uit hun rug hebben verwijderd. Misschien vallen de meubelen met een vierde trainer te redden tegen FC Groningen en eventueel FC Utrecht of Heerenveen daarna.” Daar gaat de journalist echter niet vanuit. “Meer voor de hand ligt dat Ajax volgend seizoen ontbreekt in één van de drie Europese toernooien. Een regelrechte afgang voor Ajax en het merk Ajax. Iets wat zich financieel zeker zal laten voelen.”